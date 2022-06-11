Что видят собаки в телевизоре

Специалист по поведению животных Кэролайн Ментейт рассказала, что видят собаки, когда смотрят телевизор, и способны ли они распознавать других животных на экране. Об этом пишет Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Многие собаки любят следовать за своими хозяевами в течение дня. Поэтому, полагает Ментейт, питомцы часто лежат на диване перед телевизором вместе с людьми. Однако эксперт считает, что собаки видят на экране не то, что человек.

Видео дня

Зрение собак отличается от человеческого, поэтому они воспринимают картинку не совсем так, как люди. Во-первых, они регистрируют изображения быстрее, поэтому, если у хозяина нет телевизора высокой четкости, все на экране будет казаться им мерцающим и немного похожим на старый черно-белый фильм. Кроме того, у них дихроматическое зрение, что означает, что они видят диапазон только двух основных цветов (синий и желтый).

Эксперт рассказала, что не все собаки увлечены просмотром телевизора.

"Собаки очень похожи на людей — в том, что все они разные. Некоторые будут смотреть телевизор, а другим это совершенно безразлично. Однако, отличие от нас в том, что их интересуют не сюжетные линии, а только движения и звуки", — пояснила женщина.

На увлеченность просмотром телевизора влияет не только характер животного, но и особенности его породы.

"Для собаки, которая была выведена, чтобы следовать за запахами, телевизор будет очень скучным. Для других собак интересны звуки, поэтому они часто могут реагировать на лай собак по телевизору или другие интересные звуки", — пояснила Ментейт.

Специалист также предполагает, что собаки способны узнавать на экране телевизора других животных. Однако, скорее всего, они понимают, что животные "не настоящие".

"Есть исследования, показывающие, что собаки узнают фотографии собак, поэтому разумно предположить, что они могут делать то же самое, когда смотрят телевизор. Скорее всего, они знают, что они ненастоящие, потому что собаки видят не только глазами, но и обонянием", — сказала эксперт.