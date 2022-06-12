День Исакия Змеевика: приметы и поверья на 12 июня

По народному календарю 12 июня – день Исакия Змеевика. Согласно поверьям, в этот день змеи «гуляют свадьбы». Говорили, что они пресмыкающиеся «идут поездом», «ходят по лесу станцией», то есть сцепившись хвостами.

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В этот день старались не гулять по лесу, потому что считалось, что змея может сильно укусить человека. Говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы». У предков было поверье, что змеи плотно связаны с некоторыми растениями, и они способны влиять друг на друга.

Верили, если утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. Нейтрализовать гада мог ясен. Для этого брали с собой кору этого дерева в лес. Считалось, что она лишает змей возможности кусаться.

К 12 июня предки ловили мышей и выпускали их около леса. Это было своеобразным подарком для змей, чтобы они не заползали в дома. Хозяйки в этот день собирали цветы пиона и раскидывали их у порога дома. Так они защищали свое жилище от нечистой силы и злых духов. Еще в этот день изготавливали славянские обереги от происков нечисти. Это могли быть бусы или браслеты из кремния и марьиного корня.

Предки считали, если 12 июня человека укусит змея, то излечить его будет практически невозможно. Хорошая примета – найти шкуру змеи. Ее помещали под порогом дома, чтобы в семье всегда царили согласие и мир.