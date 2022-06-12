Что сделать, чтобы почувствовать себя в Средневековье

Современному человеку сложно понять привычки людей в Средневековье, но можно попробовать. Что делать, чтобы почувствовать себя знатной особой того времени, рассказываем в материале "Рамблера".

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Не чистьте зубы и не ходите к зубному

Черные от кариеса зубы в Средневековье считались символом достатка. Далеко не каждый мог себе позволить дорогой сахар. Поэтому, если вы уже запустили свой рот, можете представить себя средневековой знатью.

Не стирайте вещи и не мойтесь

С гигиеной в Средние века были серьезные проблемы, как и со стиркой. Украшенные драгоценностями дорогие наряды не стирали, а очищали щеткой. Нижнюю одежду отмывали раствором из пепла и мочи. Иногда одежду вешали в туалетах, чтобы избавиться от насекомых. Мыться тоже не рекомендуется.

Откажитесь от воды

Если водой опасно мыться, то употреблять ее внутрь точно не стоит. Вместо нее в Средневековье пили слабоалкогольное пиво и разбавленное вино.

Позовите на первую брачную ночь родственников

Чтобы удостовериться, что брачная сделка свершилась, на молодоженов в их первую совместную ночь должна прийти посмотреть и подержать свечку толпа родственников.

Побрейте лоб

Если вам хочется стать похожим на средневековую женщину-аристократку, смело сбривайте волосы на лбу и брови. Высокий лоб был моден и считался признаком красоты.