Кинолог раскрыл правила автопутешествий с собаками

Президент союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский рассказал, как комфортно путешествовать на машине с собакой. Об этом сообщает RT.

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По словам медика, крайне важно оградить питомца от солнца. Жара пагубно сказывается на животном, и если оставить его хотя бы на несколько минут в закрытой машине под солнечными лучами, может случиться тепловой удар:

"Очень важно ставить машину в тень, оставлять открытыми окна, либо кто-то должен оставаться, обязательно с включенным кондиционером".

Эксперт также посоветовал в дороге чаще предлагать любимцу воду и протирать его смоченным в воде полотенцем или другой тканью.