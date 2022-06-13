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2 часа назад

Принца Эндрю не пустили на процессию Ордена Подвязки по требованию Уильяма

Газета.Ru

Принц Уильям потребовал, чтобы его дядя, герцог Йоркский принц Эндрю, не принимал участие в процессии Ордена Подвязки в Виндзорском замке, прошедшей сегодня, 13 июня. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на источники в королевском дворе.

Принца Эндрю не пустили на процессию Ордена Подвязки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Герцог Кембриджский был непреклонен. Если бы герцог Йоркский настоял на публичном участии, он бы отказался появляться", - сообщил собеседник издания.

В результате принц Эндрю, не лишившийся Ордена Подвязки после того, как у него отняли королевские полномочия и военные звания, смог принять участие только в частных встречах. В понедельник, 13 июня, в первой половине дня его видели в автомобиле по дороге в Виндзорский замок.

Участники официальной процессии кавалеров Ордена, по традиции, прошли от замка к часовне Святого Георгия, где прошла мемориальная служба. Кавалеры Ордена Подвязки были облачены в бархатные плащи и шляпы с плюмажом. В церемонии, помимо принца Уильяма, приняли участие принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Уэссекская и герцогиня Кембриджская.

Королева Елизавета II не наблюдала за самой процессией, однако позже присоединилась к рыцарям Ордена Подвязки на обеде и церемонии принятия новых кавалеров. Там же находился и герцог Йоркский.

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