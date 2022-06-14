По народному календарю 14 июня - день Устина. В эту дату православные вспоминают раннехристианского мученика, святого Иустина Философа. Что нельзя делать 14 июня, рассказываем в материале "Рамблера".

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Согласно приметам, в день Устина не стоит расставаться. Если разорвать отношения 14 июня, человек будет очень долго переживать. Партнерам нужно уделить больше внимания друг другу и в спорных ситуациях пойти на уступки. Женщинам в день Устина нельзя верить незнакомцам. Лучше всего провести этот вторник со своими близкими: возлюбленным или семьей. Обзаводиться новыми знакомствами не стоит.

В этот день также нельзя ссориться. Если человек не повелся на провокации, ему удастся построить крепкие взаимоотношения. Нельзя ругать другого. Все негативные слова обернутся против того, кто их произнес.

Строго запрещено ставить заборы 14 июня:

"На Устина не городи тына", - говорится в народных поверьях.

Это может привести к пожару.

Кроме того, нельзя бездельничать и спать до обеда. Лень может привести к неудачам во всех делах. Нельзя плакать и грустить. Лучше направить свое внимание с себя на других и не игнорировать просьбы о помощи.

14 июня считается подходящим днем для генеральной уборки в квартире или на дачном участке. Это принесет в дом достаток.

Святого прозвали Устином Брусничные губы. Считалось, что, если рассвет в его день красный, цвета ягод, и ясный, урожай ржи будет богатым: