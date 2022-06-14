Какие ядовитые растения окружают нас в природе

В средней полосе России зацвели сразу несколько смертельно опасных растений. Большинство людей хорошо знает, что в природе встречаются травы, которыми можно отравиться. Но не все в курсе, что многие из них растут в городских парках и вдоль дорог, прямо рядом с нами. А некоторые так красивы, что дачники специально высаживают их на клумбах. Особенно рискуют встретиться с ними дети, которым в дремучих травах – самое раздолье. Они любят сорвать красивый цветок, приготовить из похожей на укроп травки суп для куклы, а часто – и пожевать сорванный стебелек, особенно если он имеет сладкий вкус и приятный запах. О коварстве каких растений обязательно нужно знать самим и предупредить об опасности детей – читайте в материале Mir24.tv.

Фото: Мир24 Мир24

Вех, или цикута

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Это растение имеет народное название «кошачья петрушка». Сейчас оно цветет повсеместно белыми крупными хонтиками: его можно встретить почти во всех лесопарках Москвы и лесных массивах Подмосковья. Оно любит влажную почву и выглядит абсолютно безобидно: высокое – по пояс взрослому человеку – зонтичное растение покрыто крупными белыми соцветиями, которые растут попарно. Это настоящее растение-убийца.

Коварство растения – в его обманчивом запахе и внешнем виде. Оно пахнет морковкой, листья у него как у петрушки, соцветия похожи на укроп, а мясистый ароматный корень – на редьку. В общем, оно кажется съедобным и прикидывается одичавшим родственником какой-то растительности с грядки. Однако это самое ядовитое растение в Европе. По легенде, именно ядом цикуты был отравлен древнегреческий философ Сократ.

При попадании сока веха в организм отравление наступает буквально через несколько минут.

«Тошнота, пена изо рта, судороги и нервно-мышечный паралич – вот симптомы отравления, – говорит заведующий лабораторией биологии развития растений Биофака МГУ Владимир Мурашев. – Часто людей не удается спасти. Несколько лет назад в Ленинградской области был случай, когда вехом отравилась целая группа туристов. Один из них считал себя знатоком местных трав и добавил в котелок вех, приняв его за съедобный морковник. Накормил всю группу зелеными щами, и все погибли, включая его самого».

По словам ученого, самое главное внешнее отличие веха от морковника в том, что корневище веха имеет воздушные камеры. На продольном срезе их сразу видно.

Лютик едкий

Мелкие желтые лютики, которые сейчас обильно растут по обочинам дорог и на лесных полянах, необычайно милы. Но все же любоваться ими лучше издалека. Не стоит валяться на желтых полянках, рвать прелестные солнечные цветы, плести из них венки и приносить букеты домой. Опасность лютиков – в выделяемом ими веществе протоанемонине. Оно вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, носа и гортани, а также кожи. Сорвав красивый цветок и случайно потерев глаз, можно ощутить сперва жжение, а потом на время потерять зрение. Не зря народное название цветка – «куриная слепота».

В старину лютиками лечились: растирали суставы от ломоты, вызывая раздражение кожи, жар и жжение. Им также заменяли горчичники. Да и само название лютик происходит, по одной из версий, от слова «лютый»: так наши предки оценивали действие травы на кожу.

Аконит

Аконит – многолетнее растение, которое необыкновенно любимо огородниками. Травянистые кусты, покрытые красивыми гирляндами цветов, не требуют сложного ухода, и дачники с удовольствием высаживают их на клумбах.

Синие и белые цветы аконита, который также имеет другие названия – борец и прострел-трава – очень привлекательны. Однако любоваться ими лучше издалека. Каждая часть растения очень ядовита, и даже при попадании на кожу сок способен вызвать зуд и сильное раздражение.

Аконит известен с древности, и о его ядовитости сложены легенды. По одной из них, цветок вырос на месте, где был похоронен трехглавый пес Цербер, которого Геракл вывел из царства Аида. По другой – великий завоеватель Тамерлан умер от отравления соком аконита, которым недруги пропитали его головной убор.

Аконит содержит алкалоиды. Если совсем небольшой объем этих веществ попадает в организм, они вызывают парализацию нервной системы, судороги, затрудненное дыхание, рвоту и нарушения сердечного ритма, вплоть до летального исхода. Так что об опасности этого красивого растения нужно знать и детям, и взрослым.

Дельфиниум

Дельфиниум очень похож на аконит и по внешнему виду, и по действию его сока на нервную систему. Дельфиниум цветет гирляндами необычных по форме нежных цветов самых разных оттенков. Но нервно-паралитические свойства яда, содержащегося в растении, близки по своим свойствам к веществам, содержащимся в аконите. В литературе есть упоминания, что соком дельфиниума в древности смазывали наконечники стрел.

Известно, что домашние животные способны отравиться этим растением и умереть. В записках Антона Чехова есть свидетельство, что ему приходилось оказывать помощь жителям села, которые съели печень свиньи, отравившейся дельфиниумом. Люди тоже оказались в крайне тяжелом состоянии и их едва удалось спасти.

Ландыш

Еще одно растение, которое сейчас уже отцвело в средней полосе – это внешне безобидный ландыш. Трогательные ароматные букетики многие любят ставить на подоконник. А дачники частенько пересаживают ландыши на свой участок – растение довольно хорошо приживается и весной цветет одним их первых.

«А ведь ландыши ядовиты целиком и полностью, – говорит Владимир Мурашев. – Даже вода, в которой стоит букетик, становится ядом слабой концентрации. В моей практике было два случая, когда от него серьезно пострадали».

Строго говоря, в малых дозах ландыш является лекарством, в нем содержатся сердечные гликозиты, которые входят в состав всех сердечных капель. Но даже совсем небольшая передозировка приводит к блокаде электрической проводимости сердца и поражению нервной системы.

«Однажды в деревне завядшие цветы выбросили, и их поклевали гуси и куры, – рассказывает ученый. – После чего хозяева долго удивлялись, что за мор постиг их домашнюю птицу. А в другом случае воду, в которой до этого стояли ландыши, не успели выплеснуть. И ее из баночки отхлебнул ребенок. Его едва удалось спасти!»

Дафна, или волчеягодник

Этот невысокий кустарничек называют в народе волчьи лыком – за очень крепкую волокнистую структуру древесины. Волчеягодник цветет первым, когда только сходит снег. Его цветы похожи на сладко пахнущую гроздь сирени.

«В детстве я сам отравился этим растением, – рассказывает Владимир Мурашев. – Я встретил в лесу красивый цветок и пытался оторвать веточку маме в подарок. Но руками оторвать ее не удалось, как ни пытался, и я помог себе зубами. Горечь была жуткая, сколько ни плевался, избавиться от нее я не смог. А в машине на обратном пути потерял сознание. И потом я проспал двое суток. Надо было вызывать скорую помощь, но родители ничего не поняли. Проснулся с дикой головной болью, которая потом долго не проходила. Интересно, что последствия такого отравления могут быть очень длительными. Бесследно эта болезнь не проходит и может вновь возникнуть спустя много лет. В моем случае во взрослом возрасте добавилась инфекция, которая спровоцировала возвращение болезни и воспаление сосудистой оболочки головного мозга – арахноидит. Это смертельно опасное заболевание, которое трудно диагностируется и мне повезло, что я нашел хорошего нейрохирурга».

Лилии и другие ароматные цветы

По словам ученого, туристам вообще нельзя отправляться в поход, не изучив все опасные растения тех широт, где они будут находиться.

Лилии – это еще одно коварное растение, которое почти не встречается в диком виде в средней полосе. А вот на Кавказе можно встретить целые долины цветущих лилий.

«Запах стоит одуряющий, красота неописуемая, но пока вы пройдете сквозь эти цветущие поля, вам обеспечена сильная головная боль, – говорит Владимир Мурашев. – Ни сидеть, ни ночевать там ни в коем случае нельзя. Хотя это обычно как раз пологие площадки вблизи водоемов, на которых так удобно разбить лагерь».

В комнате букет лилий нельзя оставлять на ночь. Любоваться ими лучше в палисаднике или в хорошо проветриваемом большом помещении. То же самое можно сказать и о многих других ароматных цветах. Не стоит сильно пахнущий букет ставить в маленькую комнату, особенно если в ней спят люди.

То же самое можно сказать и о пионах, сильный аромат которых убивает некоторых насекомых, а у людей способен спровоцировать головную боль, рвоту и головокружение.

Коварной может оказаться даже привычная нам сирень. Она прекрасна, но, по словам ученого, палатку под цветущим кустом никогда нельзя ставить. Конечно, у сирени чудесный запах, но утром обязательно будет стойкая, долго не проходящая головная боль.