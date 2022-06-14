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2 часа назад

Почему в советских школах учили немецкий

Мария Каткова

Современные дети изучают английский язык еще с начальной школы, и к концу обучения уже владеют им на достаточном уровне. Однако так было не всегда. Во всех советских школах до 70-х годов популярными иностранными языками были немецкий и французский. В материале “Рамблера” — о том, почему советские дети преимущественно учили немецкий, и о том, как его популярность начала угасать.

Почему в советских школах учили немецкий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Язык науки

Еще до революции интеллигенция владела французским языком. Многие русские классики говорили на двух языках, и это было отголоском культуры того времени. Дети в гимназиях учили французский, и в Советском Союзе он оставался популярным, но все-таки уступал немецкому.

Во времена Советского Союза немецкий был языком науки. Многие ученые и исследователи писали на немецком, соответственно, человек, который хотел получить хорошее образование и доступ к научным трудам, должен был знать немецкий. Большинство книг переводились, но это занимало некоторое время. Если ребенок говорил на немецком, он мог быстрее получить доступ к новой информации.

Французский же учили для расширения кругозора, а также те, кто планировал сфокусироваться на изучении гуманитарных наук. На этом этапе английский в программу не включали.

Что случилось потом

После войны немецкий начали исключать из школьной программы не только в Союзе, но и в других странах мира. И это было сделано не из-за желания забыть о культуре немцев — многие дети потеряли на войне родственников и лишились детства, поэтому сами не хотели учить язык врагов.

В это же время мир становился англоязычным, геополитическое влияние отразилось и в сфере образования, поэтому появилась потребность в том, чтобы дети в школах учили английский. Однако в стране не было специалистов и учебников, поэтому английский полноценно начали учить лишь в 70-х годах. Окончательно он закрепился как второй язык уже после перестройки.

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