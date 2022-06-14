Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
45 минут назад

Чем свадьба у французов отличается от нашей

Мария Каткова

В каждой стране есть свои уникальные свадебные традиции, которые свойственны только одному народу. Дело в том, что это — отдельный пласт культуры, который формировался веками. И во Франции устоялись свои ритуалы и обычаи. О них — в материале “Рамблера”.

Чем свадьба у французов отличается от нашей
Фото: Кадр из фильма "Безумная свадьба"Кадр из фильма "Безумная свадьба"

Крокембуш

Видео дня

Это — название традиционного праздничного торта во Франции, который подают на свадьбе. Торт представляет собой гору профитролей, политых шоколадом. Чем больше гостей на празднике, тем шире и выше будет торт. Его украшают шоколадом, карамелью, ягодами и фруктами, все зависит от предпочтений молодоженов.

Эта традиция пришла из Англии, где молодожены скрепляли себя узами брака над горой булочек. Французский кондитер решил наполнить булочки кремом и скрепить шоколадом, — так и появился Крокембуш (croquembouche). Традиционно его готовят за три дня до церемонии: в первый день профитроли выпекают, во второй подсушивают и наполняют начинкой, а в третий скрепляют шоколадом и подают гостям.

Свадебные драже

На церемонии молодожены дарят гостям подарки в память о свадьбе. Как правило, французы угощают друзей и близких шоколадными драже, которые так и называются Dragées Mariage (в переводе с французского “свадебные драже”). Они представляют собой миндаль в шоколаде и символизируют бессмертие и счастье. В Средние века такие драже дарили после Крещения.

Свадебный наряд невесты

Помимо свадебного платья, у невесты должно быть еще четыре аксессуара. Первую вещь она должна позаимствовать у своей бабушки, и это обязательно должна быть вещь с историей, новую вещь нужно взять у подруги. Также в свадебном наряде должны присутствовать пояс и передник, а какая-то деталь обязательно должна быть синего цвета.

Не все французы придерживаются этой древней традиции, но еще 50 лет назад это было обязательным для невесты, считалось, что иначе ее семейная жизнь обречена на провал.

Подарки

Во Франции не принято дарить на свадьбу деньги, но если кто-то из гостей все-таки решил преподнести их, то оговаривается, что они пойдут на свадебное путешествие. В остальных случаях молодожены составляют специальный лист с пожеланиями подарков, в итоге гости договариваются, какой пункт возьмут себе, и таким образом разбирают все из этого списка.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители