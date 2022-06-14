Чем свадьба у французов отличается от нашей

В каждой стране есть свои уникальные свадебные традиции, которые свойственны только одному народу. Дело в том, что это — отдельный пласт культуры, который формировался веками. И во Франции устоялись свои ритуалы и обычаи. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Безумная свадьба" Кадр из фильма "Безумная свадьба"

Крокембуш

Видео дня

Это — название традиционного праздничного торта во Франции, который подают на свадьбе. Торт представляет собой гору профитролей, политых шоколадом. Чем больше гостей на празднике, тем шире и выше будет торт. Его украшают шоколадом, карамелью, ягодами и фруктами, все зависит от предпочтений молодоженов.

Эта традиция пришла из Англии, где молодожены скрепляли себя узами брака над горой булочек. Французский кондитер решил наполнить булочки кремом и скрепить шоколадом, — так и появился Крокембуш (croquembouche). Традиционно его готовят за три дня до церемонии: в первый день профитроли выпекают, во второй подсушивают и наполняют начинкой, а в третий скрепляют шоколадом и подают гостям.

Свадебные драже

На церемонии молодожены дарят гостям подарки в память о свадьбе. Как правило, французы угощают друзей и близких шоколадными драже, которые так и называются Dragées Mariage (в переводе с французского “свадебные драже”). Они представляют собой миндаль в шоколаде и символизируют бессмертие и счастье. В Средние века такие драже дарили после Крещения.

Свадебный наряд невесты

Помимо свадебного платья, у невесты должно быть еще четыре аксессуара. Первую вещь она должна позаимствовать у своей бабушки, и это обязательно должна быть вещь с историей, новую вещь нужно взять у подруги. Также в свадебном наряде должны присутствовать пояс и передник, а какая-то деталь обязательно должна быть синего цвета.

Не все французы придерживаются этой древней традиции, но еще 50 лет назад это было обязательным для невесты, считалось, что иначе ее семейная жизнь обречена на провал.

Подарки