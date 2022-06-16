Как в Испании строили свой СССР и кто был "вторым Лениным"

Идея союза социалистических республик активно продвигалась в Испании. По словам историков, лидер испанских социалистов Франсиско Ларго Кабальеро в 30-е годы хотел создать Союз Иберийских Социалистических Республик. Фактически, это был бы испанский СССР , а Кабальеро с уверенностью собирался стать "вторым Ленином". Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Thomas de Just/Wikimedia Commons Thomas de Just/Wikimedia Commons

В 1921 году в Испании была создана Испанская коммунистическая рабочая партия, которая во времена диктатуры Примо де Риверы разделилась на два движения. Первое из них отказывалось сотрудничать с режимом, а второе — наоборот. Тех, кто стремился к взаимодействию с властью, возглавлял Франциско Ларго Кабальеро.

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Главной целью Кабальеро было создание социализма в Испании, даже если построить это общество пришлось бы недемократическим путем.

На протяжении многих лет Кабальеро призывал к созданию Союза Иберийских Советских Республик. В 1935 году он все еще настаивал на вооруженном восстании с целью захвата власти в Испании и создания советов по образцу Ленина.

«Изменится весь существующий порядок (…). Через пять лет республика будет организована так, что моя партия сможет легко использовать её как ступень на пути к достижению цели. Наша цель — Союз Иберийских Советских Республик. Пиренейский полуостров вновь станет великой державой. Португалия присоединится к нам. Мы надеемся, что это произойдёт мирным путём, но при необходимости применим силу. За этой решёткой сидит будущий хозяин Испании! Ленин заявил, что Испания станет второй советской республикой в Европе, и его пророчество станет реальностью. Я буду вторым Лениным, который сможет претворить это в жизнь», — рассказывал Кабальеро, когда был в мадридской тюрьме за организацию революции

Интервью широко освещалось в американских СМИ и носило не только риторический характер. Ларго Кабальеро был уверен, что "СССР" построится в Испании раньше, чем многие считали. По его мнению, правительство должно было начать "политические и экономические завоевания, которые помогли бы обеспечить и смягчить неизбежное и триумфальное установление социалистической цивилизации".

"Движение стремится создать социальную республику, а для этого необходимо географическое единство всех частей Пиренейского полуострова, включая Португалию. Рабочий класс этого братского народа больше не должен терпеть буржуазные диктатуры, прислуживающие Англии. Португалия может вместе с нами совершить социальную революцию. И нужно предложить ей это без всякого торга, чтобы мы смогли построить настоящий социалистический союз на полуострове. Чтобы он отличался от СССР, но в тоже время сохранял стратегическую аналогию, его можно было бы назвать Союзом Иберийских Социалистических Республик", — высказывался в официальном журнале Федерации социалистической молодежи Испании кандидат от ИСРП в Сеговии Родольфо Обрегон (Rodolfo Obregón) высказался так:

Несмотря на то, что Запад тогда уже был негативно настроен по отношению к власти Сталина в СССР, идея Союза Иберийских Социалистических Республик еще сохранялась в сознании Ларго Кабальеро во время Гражданской войны в Испании, о чем свидетельствует переписка, которую он вел со Сталиным с 1937 году .

По данным СМИ, в одном из своих первых писем Сталин просил его приложить усилия для имитации некоего парламентаризма и демократической среды в Испании, но Кабальеро заявил, что необходимости в таком фарсе нет: