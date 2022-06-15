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55 минут назад

Как чайный гриб может помочь человечеству в освоении Марса

Мира Маркина

Популярность комбучи – освежающего напитка из чайного гриба – достигла даже космоса. На МКС решили провести эксперимент: вырастить культуру на борту в условиях невесомости. Чем он закончился и причем здесь колонизация Марса, читайте в статье “Рамблера”.

Как чайный гриб может помочь человечеству в освоении Марса
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Международная команда ученых хотела изучить способности организмов выживать в суровых условиях космоса, включающих воздействие космического излучения, микрогравитации, экстремальных температур и вакуума. Они решили заняться культивированием чайного гриба на МКС.

Образец симбиота бактерий и дрожжевого гриба отправили на орбиту в 2014 году. Культуру прикрепили к внешней стороне МКС и подвергали воздействию космического вакуума и условий, имитирующих марсианские, в течение 18 месяцев. Затем образец вернули и реактивировали на Земле. Исследователи обнаружили, что микробная экология культуры чайного гриба разрушилась. Но бактерии, продуцирующие целлюлозу, выжили. Они носят название Komagataeibacter.

И пусть добыть комбучу в космосе не удалось, теперь ученые полагают, что способности Komagataeibacter oboediens можно будет использовать для создания защитного слоя на объектах и предметах, которые понадобятся колонизаторам планет.

Исследователи намерены продолжать свои изыскания. Существует предположение, что целлюлоза, полученная от Komagataeibacter, может являться биологическим маркером внеземной жизни.

Выводы проведенного эксперимента опубликованы в издании Frontiers in Microbiology.

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