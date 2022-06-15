Почему песня “застревает” в голове и как от этого избавиться

“Заело пластинку” – именно так можно описать явление, с которым сталкивалось, по некоторым данным, 98% людей. Почему некоторые песни привязываются безо всякой причины и не исчезают, когда мы того хотим, разбирался “Рамблер”.

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“Ушной червь”

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Феномен “застревающих” песен заинтересовал ученых. Они дали ему название – earworms или “ушные черви”. К счастью, как паразитам этот термин не имеет никакого отношения. А к работе головного мозга – самое прямое.

Ученые провели несколько экспериментов с использованием МРТ-аппарата. Они изучили, как слуховой кортекс головного мозга отвечает на восприятие музыки. Выяснилось, что он активируется в момент, когда вы слушаете какую-либо мелодию, и реактивируется, когда представляете, как она же звучит “в мыслях”. Исследователи из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире собрали группу испытуемых, которой проигрывали популярную композицию. Затем ее без предупреждения выключали. И МРТ-сканер зафиксировал, как слуховая кора продолжала “допевать” мелодию. Прослушивание незнакомой песни такой активности мозга не вызывала.

Еще один вывод – “ушные черви” появляются в той части мозга, которая отвечает за повторение звуков. Действительно, если вы вспомните все песни и мелодии, которые когда-либо “прилипали” к вам, то окажется, что они были простыми, имели повторяющийся мотив. Этим охотно пользуются рекламщики.

Кстати, зачастую вам и не нужно слушать песню для того, чтобы она надежно застряла в мыслях. Некоторым достаточно лишь упоминания. Это подтверждает концепцию о том, что “ушные черви” являются частью феномена непроизвольной долговременной памяти. То есть, они становятся ассоциациями с событиями прошлого без ваших усилий. Чем больше таких ассоциаций – тем глубже засядет трек-”червяк” в памяти.

Несмотря на многочисленные исследования вопрос, почему некоторые мелодии намертво “прилипают”, остается открытым. Существует предположение, что этот феномен встречается все чаще и чаще из-за того, что сейчас людей окружает огромное количество музыки. Ее стало больше, чем сто и двести лет назад.

И тем не менее, эти “черви” у каждого свои. То есть, несмотря на частоту явления выявить какую-то одну мелодию, которая засела бы в головах тысяч людей, нельзя. Исследователям из Университета Голдсмита удалось собрать более пяти тысяч образцов навязчивых мелодий.

Кто чаще всего сталкивается с “ушными червями”

Швейцарские ученые пришли к выводу, что с этим феноменом сталкиваются минимум 98% людей. Согласно сведениям, полученным ими в ходе исследования, у женщин песни “застревают” в голове чаще, дольше и этот факт раздражает их больше, чем мужчин.

Еще один факт – с “ушными червями” нередко сталкиваются люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством, неврозом.

Айра Хайман, исследователь Университета Западного Вашингтона, провел серию экспериментов и пришел к выводу, что застрявшая в голове песня, скорее всего, вам нравится. Даже если она совершенно выбивается из вашего привычного плейлиста.

Если “черви” стали появляться в мыслях чаще, это может свидетельствовать о недостаточной когнитивной деятельности. Вспомните: когда вы моете посуду или занимаетесь уборкой, то скучающее сознание быстро засоряется различной второстепенной информацией. Чрезмерная мозговая нагрузка имеет тот же эффект. Сознание устает и “переключается” в режим сохранения производительности.

Еще один фактор – принадлежность к обществу, где устное творчество по-прежнему играет важную роль. Им встреча с “ушными червями” обеспечена.

Способы избавиться от “червя”