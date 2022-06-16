Источником европейской чумы XIV века в Европе стала Киргизия

Источником вспышки чумы XIV века в Европе стала Киргизия, считают ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и других исследовательских центров. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature.
Согласно историческим источникам, чума, в 1346-1353 годах уничтожившая на территории Евразии до 60% населения отдельных стран, пришла с востока, ранние вспышки регистрировались на Крымском полуострове. На восточное происхождение чумы указывает и то, что в Китае сейчас наблюдается наибольшее генетическое разнообразие штаммов чумной палочки.
Исследователи обратили внимание, что на киргизских кладбищах XIV века на территории села Кара-Джыгач и поблизости башни Бурана в Чуйской долине было необычно много надгробий, датированных 1338-1339 годами. Анализ останков людей, похороненных на этих кладбищах, выявил следы чумной палочки.
Геномный анализ показал, что обнаруженный штамм - прямой предок ряда других, поразивших Европу. Также он оказался предком подавляющего большинства современных штаммов.
Более того, наиболее близки к древнему штамму оказались современные линии чумной палочки, поражающей грызунов в Киргизии, Казахстане и на северо-западе Китая.
"Мы не можем сказать, что это именно та деревня или та долина, но, скорее всего, это тот регион", - отметили исследователи.
По мнению авторов работы, распространению чумы могло способствовать расширение Монгольской империи. Они рассчитывают изучить больше останков людей из азиатских стран, чтобы лучше понять, как пандемия чумы развивалась на востоке.