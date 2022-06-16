Источником европейской чумы XIV века в Европе стала Киргизия

Источником вспышки чумы XIV века в Европе стала Киргизия, считают ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и других исследовательских центров. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature.

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Согласно историческим источникам, чума, в 1346-1353 годах уничтожившая на территории Евразии до 60% населения отдельных стран, пришла с востока, ранние вспышки регистрировались на Крымском полуострове. На восточное происхождение чумы указывает и то, что в Китае сейчас наблюдается наибольшее генетическое разнообразие штаммов чумной палочки.

Исследователи обратили внимание, что на киргизских кладбищах XIV века на территории села Кара-Джыгач и поблизости башни Бурана в Чуйской долине было необычно много надгробий, датированных 1338-1339 годами. Анализ останков людей, похороненных на этих кладбищах, выявил следы чумной палочки.

Геномный анализ показал, что обнаруженный штамм - прямой предок ряда других, поразивших Европу. Также он оказался предком подавляющего большинства современных штаммов.

Более того, наиболее близки к древнему штамму оказались современные линии чумной палочки, поражающей грызунов в Киргизии, Казахстане и на северо-западе Китая.

"Мы не можем сказать, что это именно та деревня или та долина, но, скорее всего, это тот регион", - отметили исследователи.