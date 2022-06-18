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1 час назад

Зачем американские солдаты съедали тонну мороженного во время Второй мировой

Мира Маркина

Рациону солдат в период войны едва ли можно позавидовать, однако иногда этот рацион совсем не такой, каким мы его представляем.

Зачем военные США налегали на мороженое во время Второй мировой
Фото: https://admin.news.rambler.ru/compose?id=48836259&context=clusterhttps://admin.news.rambler.ru/compose?id=48836259&context=cluster

В частности, во время Второй мировой войны американские морские солдаты поглощали мороженое в немыслимых количествах. Подробнее о том, почему так происходило – в материале "Рамблера".

По некоторым данным, в период Второй мировой американские моряки съедали до миллиона тонн мороженого в день и иногда ради него даже могли отказаться от сигарет, которые также присутствовали в пайке. Мороженое было для военных чем-то вроде таблетки от стресса, они употребляли его, готовясь к сражению, а также когда хотели наградить себя за победу.

Иногда мороженое даже служило для моряков валютой. Например, в то время на крупных судах не было спасательных вертолетов, которые могли бы помочь людям, оказавшимся за бортом. Поэтому моряки нередко предлагали экипажу более маневренных кораблей мороженое в обмен на то, что они вытащат людей из воды.

Порой солдаты даже рисковали жизнью, лишь бы полакомиться любимым десертом. В мае 1942-го авианосец США "Лексингтон" атаковали во время битвы в Коралловом море. Услышав приказ покинуть корабль, моряки сначала ринулись в морозильную камеру, чтобы наесться мороженого, а уже потом прыгнули за борт.

Считается, что такая любовь к мороженому была обусловлена "сухим законом" в США. Из-за него военные не могли справляться со стрессом с помощью алкоголя, поэтому решили заменить его мороженым.

Есть мнение, что это лакомство вызывает физиологический ответ в организме, успокаивая его и провоцируя самые приятные воспоминания.

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