Зачем военные США налегали на мороженое во время Второй мировой

Рациону солдат в период войны едва ли можно позавидовать, однако иногда этот рацион совсем не такой, каким мы его представляем.

В частности, во время Второй мировой войны американские морские солдаты поглощали мороженое в немыслимых количествах. Подробнее о том, почему так происходило – в материале "Рамблера".

По некоторым данным, в период Второй мировой американские моряки съедали до миллиона тонн мороженого в день и иногда ради него даже могли отказаться от сигарет, которые также присутствовали в пайке. Мороженое было для военных чем-то вроде таблетки от стресса, они употребляли его, готовясь к сражению, а также когда хотели наградить себя за победу.

Иногда мороженое даже служило для моряков валютой. Например, в то время на крупных судах не было спасательных вертолетов, которые могли бы помочь людям, оказавшимся за бортом. Поэтому моряки нередко предлагали экипажу более маневренных кораблей мороженое в обмен на то, что они вытащат людей из воды.

Порой солдаты даже рисковали жизнью, лишь бы полакомиться любимым десертом. В мае 1942-го авианосец США "Лексингтон" атаковали во время битвы в Коралловом море. Услышав приказ покинуть корабль, моряки сначала ринулись в морозильную камеру, чтобы наесться мороженого, а уже потом прыгнули за борт.

Считается, что такая любовь к мороженому была обусловлена "сухим законом" в США. Из-за него военные не могли справляться со стрессом с помощью алкоголя, поэтому решили заменить его мороженым.