Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
55 минут назад

Что нельзя делать 16 июня в день Лукьяна Ветряка

Мира Маркина

16 июня в народе называют днем Лукьяна Ветряка, вспоминая святого мученика Лукиллиана. Он был язычником и лишь в старости обратился к христианству. За веру и пострадал: его приговорили к смерти. Вместе с ним лишили жизни и четырех отроков, которых Лукиллиан встретил в темнице и обратил в свою веру. В этот день наши предки пристально следили за ветром, который имел для них особое значение. С ним же было связано множество примет. О том, что же можно делать в этот день, а от чего следует воздержаться, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 16 июня в день Лукьяна Ветряка
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 16 июня

  • Идти против ветра, иначе надует болезни, неприятности и проблемы.
  • Нельзя думать о плохом во время порывов ветра, в противном случае негатив воплотится в жизнь.
  • Также во время ветра нельзя доставать деньги из кошелька: чревато материальными проблемами.
  • Вообще все операции с деньгами (крупные покупки, брать\давать в долг и т.п) лучше отложить на другой день.
  • Делиться своими секретами на улице тоже не стоит: все сокровенные тайны разнесет ветер и они станут известны всем.

Что надо делать 16 июня

  • Широко открывать окна и двери: ветер сможет выдуть из дома все неприятности.
  • Сушить выстиранное белье и одежду на улице: считалось, что в день Лукьяна Ветряка ветер обладает целебными свойствами, поэтому «проветренные» вещи оградят их обладателя от болезней и невзгод.

Народные приметы 16 июня

  • Встретить дворника в этот день – к удаче. Только обязательно надо с ним поздороваться.
  • Ливень в этот день обещает много грибов.
  • Туман над рекой предвещает погожий день
  • Сова кричит – к ненастью.
Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители