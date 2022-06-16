Что нельзя делать 16 июня в день Лукьяна Ветряка

16 июня в народе называют днем Лукьяна Ветряка, вспоминая святого мученика Лукиллиана. Он был язычником и лишь в старости обратился к христианству. За веру и пострадал: его приговорили к смерти. Вместе с ним лишили жизни и четырех отроков, которых Лукиллиан встретил в темнице и обратил в свою веру. В этот день наши предки пристально следили за ветром, который имел для них особое значение. С ним же было связано множество примет. О том, что же можно делать в этот день, а от чего следует воздержаться, читайте в материале «Рамблера».