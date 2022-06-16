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2 часа назад

Какой был распорядок дня в советском “Артеке”

Мария Каткова

В советские времена “Артек” был визитной карточкой пионеров, туда стремились попасть дети из всех регионов страны, но это удавалось не всем. Лагерь манил морем, солнцем и интересными знакомствами. Сейчас в лагерях дети постоянно чем-то заняты и их развлечением занимаются аниматоры и вожатые. В советские времена все было по-другому. В материале “Рамблера” — о том, какой распорядок дня был в “Артеке” во времена СССР.

Какой был распорядок дня в советском “Артеке”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально лагерь создавался не для пионеров. Туда возили детей, страдающих от разных недугов. Первыми были те, кто перенес туберкулез, и кому нужно было серьезное восстановление. Потом начали приезжать дети, страдающие заболеваниями нервной системы, переутомлением, малокровием и другими. Все они приезжали восстанавливать здоровье, поэтому большой акцент делался на приемах пищи, в “Артеке” дети ели пять раз в день.

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Каждому школьнику, приезжавшему в “Артек”, выдавали гигиенический набор: зубную щетку, пасту, полотенце и мыло. Расселяли всех по отрядам, как и в обычных лагерях.

Подъем был в 7 утра, после чего детям давалось полтора часа на утренний туалет и на то, чтобы привести в порядок свои кровати. После этого был завтрак и осмотр врача. Врачи осматривали детей дважды в день: утром и вечером. Они следили за состоянием здоровья детей, а также делали вердикт: прошла ли акклиматизация, и можно ли детям купаться в море. Днем дети играли на воздухе, проводилась лечебная физкультура и другие процедуры, которые подбирались индивидуально. Утром и вечером более здоровым детям разрешали купаться в море. Днем проходил тихий час, а вечером у школьников было свободное время, в которое они могли гулять и играть. Отбой был в 21:30.

Таким образом, детям подбирали оптимальную программу, которая помогала сохранить силы, но при этом не ограничивала их в активностях. Стоит отметить, что этот распорядок дня действовал только в первые смены. Уже потом, когда лагерь перестал быть полностью оздоровительным, распорядок дня немного изменился и сдвинулся в сторону пионерской идеологии.

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