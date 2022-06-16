8 безумных профессий из прошлого, которых больше нет

В ходе эволюции люди по всему миру играли множество различных ролей в своих обществах. И выполняли самую разную работу – в соответствии с требованиями времени, в котором они жили. Хотя сегодня в мире еще есть несколько странных профессий, они ничто по сравнению с теми, которых больше не существует. О них и расскажет “Рамблер”.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Человек-радар

Видео дня

В XX веке появилось множество акустических зеркальных устройств, которые использовались армией для обнаружения вражеских низколетящих самолетов. Успешно работать “радаром” могли только люди с очень острым слухом. На них надевали огромные наушники-локаторы. Они улавливали звуки приближающихся самолетов. У такого устройства было два недостатка: во первых, “уши” улавливали частоты только летательных аппаратов, летящих на небольшой скорости, а во-вторых, при таком подходе отличить военную машину от гражданской не представлялось возможным.

Лектор на фабрике

До изобретения радио и телевидения эта профессия была очень даже востребованной. Лекторов нанимали на заводы профсоюзы или сами рабочие. Те читали фабрикантам газеты, книги или профсоюзные публикации. У рабочих было не слишком много развлечений в жизни. А работа лектора позволяла становиться образованнее параллельно выполнению рабочих обязанностей. Кстати, получали такие “чтецы” едва ли не в два раза больше, чем их “клиенты”.

“Нокер”

В 1800-х годах людей нанимали в качестве живых будильников. Они ходили по городу и следили за тем, чтобы их клиенты вовремя просыпались. Нокеры (от английского слова knock – стучать) использовали палки, трости и дубинки, чтобы стучать в окна и двери нанимателей. Они покидали дом только тогда, когда убеждались: “клиент” поднялся с постели и готов начать новый день. Чтобы не перепутать “заказы” для нокеров оставляли пометки на дверях или окнах с указанием нужного часа пробуждения.

Крысолов

Люди вручную отлавливали крыс и тем самым контролировали их популяцию в Европе. Эта профессия была жизненно важной и высоко оплачивалась. Крысоловы предотвращали порчу продуктов питания и распространение смертельных болезней. Особенно эта профессия была актуальна во время всплесков чумы. Но, к сожалению, крысоловы сами зачастую становились жертвами инфекций, переносимых грызунами.

Пинсеттер

До 1950-х, то есть, до изобретения автоматического кегельбана, на дорожках для боулинга работали мальчишки. Их нанимали для установки кеглей для боулеров. Также мальчики возвращали шар игроку после броска.

Лифтер

Было время, когда лифтами управляли лифтеры. Эти люди были обучены использованию рычагов и механизмов для управления лифтами. Также представители исчезнувшей профессии обеспечивали чистоту в лифтах и занимались их ремонтом. Сегодня лифтеры остались без работы в том числе из-за технологического скачка – изобретения автономного подъемника и оптимизации сотрудников.

Сплавитель бревен

Сильные мужчины нанимались сплавителями бревен. В их обязанности входил сплав и направление бревен по руслу реки от места их вырубки к месту обработки, а также наблюдение за тем, чтобы по пути не возникали заторы. Их также приходилось разбирать вручную.

Телефонистка

Сложно представить, что когда-то телекоммуникации были гораздо менее развиты, чем сегодня. И, например, чтобы совершить междугородний звонок, вам требовалась помощь третьего лица – телефонистки. Будучи оператором коммутаторов она буквально вручную переключала линии. До 1960-х годов компании в США использовали телефонисток для подключения входящих вызовов.