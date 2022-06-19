Как проходят свадьбы в Китае

Восточные свадебные традиции сильно отличаются от того, что происходит на Западе. Еще несколько десятилетий назад в Китае были распространены договорные браки, когда родители заранее договаривались о свадьбе своих детей. Случалось и такое, что молодожены впервые встречались на свадебной церемонии, а иногда о соглашение о браке подписывали и даже до рождения детей. Сейчас такое случается уже реже. Об этих и других свадебных традициях — в материале “Рамблера”.

Стоит отметить, что свадебные традиции могут меняться от региона к региону. Кроме того, многие современные пары не соблюдают всех свадебных традиций, считая, что они постепенно уходят в прошлое. Однако стоит упомянуть о самых распространенных и необычных традициях в Китае.

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Почтение родителям

Раньше родители жениха посылали в дом невесты сваху, и тогда проходил особый обряд, когда сваха смотрела, подходит ли девушка их сыну. Теперь будущие молодожены сами приходят сначала в дом родителей невесты, а потом в дом родителей жениха и дарят друг другу подарки. Жених при этом подносит родителям невесты различные подарки, чтобы они дали разрешение на замужество. Таким образом, жених оказывает почтение родителям своей возлюбленной. Когда девушка приходит в дом жениха, его родители тоже должны предложить ей подарок.

День свадьбы в соответствии с календарем

День свадьбы должен быть благоприятным для проведения мероприятия и создания семейного союза. Его выбирают в соответствии с лунным календарем. Иногда благоприятный день может настать спустя несколько лет после того, как влюбленные решили пожениться. Однако от этой свадебной традиции не отходят никогда.

Плач невесты

Традиционный свадебный наряд в Китае должен быть красного цвета. В восточной культуре он символизирует счастье и благополучие, но многие невесты все-таки выбирают свадебное белое платье, делают это более современные девушки. Перед церемонией невеста плачет в доме родителей — это символизирует скорбь по тому, что она покидает родной дом. В некоторых регионах будущая жена также переходит через тазик с зажженной бумагой — это символизирует конец горя и начало счастливого периода в жизни

Празднование свадьбы

Празднуют свадьбу, как правило, в доме жениха. Вся церемония проходит в одной большой комнате, а также молодожены могут уединиться в своей собственной. Перед началом праздника они отрезают друг у друга пряди волос и хранят где-нибудь в укромном месте, что является символом их связи друг с другом.