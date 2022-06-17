«Зверское» нападение манула на работника зоопарка попало на видео

«Зверское нападение произошло неожиданно — прямо в разгар рабочего дня. Сотрудник зоопарка пытался снять видео с манулом, что не очень просто, так как тот редко выходит из своего домика и вообще не отличается любовью к людям. Мы не раз писали о том, что он кот-социофоб», — поделился автор поста.