В XX веке на райском острове в Тихом океане бросили людей

Истории о людях, оставленных на необитаемых островах, обычно встречаются в приключенческих романах или в хронике времен Великих географических открытий. Однако такое случалось и в XX веке. Чуть больше ста лет назад из-за череды войн и революций 26 человек оказались брошены на одиноком атолле в Тихом океане. «Лента.ру» рассказывает жуткую историю выживания на острове Клиппертон.

Фото: Кадр: фильм «Остров надежды» Кадр: фильм «Остров надежды»

Отказ капитана Арно

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25 июля 1914 года к крошечному тихоокеанскому атоллу Клиппертон, располагавшемуся в 1240 километрах от Акапулько, подошел крейсер ВМС США «Кливленд». Гостей принял мексиканский губернатор атолла Рамон Арно. Гринго рассказали ему о мировой войне и дали понять, что в обозримом будущем вряд ли стоит ждать прибытия других кораблей, а уж регулярных поставок продовольствия не будет точно. Если не уплыть с атолла сейчас, другого шанса может и не представиться.

Капитан Рамон Арно стал команданте гарнизона Клиппертона в 1906 году в возрасте 29 лет. Этот мексиканец французского происхождения на заре карьеры успел побыть кавалеристом, дезертиром и заключенным. Потом восстановился в армии, храбро сражался на Юкатанской войне каст и даже побывал с секретным заданием в Японии

На Клиппертон его назначил лично президент Мексики Порфирио Диас. Только это обстоятельство заставило Арно принять пост, который больше походил на ссылку.

Хотя в 1911 году режим Диаса свергли, Арно остался верен присяге и отказался покинуть Клиппертон без приказа из Мехико. К тому же известие о том, что армия США захватила его родной штат Веракрус, не добавило Арно доверия к гостям. Он заявил, что у его людей есть запасы продовольствия на пять месяцев, а дальше… дальше будет видно.

На борт крейсера поднялись 19 членов экипажа шхуны «Накома», которая потерпела крушение у берегов атолла, и последний сотрудник British Pacific Island Company, живший на Клиппертоне. Американцы передали жителям часть провизии и отправились в обратный путь. А на атолле остались четырнадцать мужчин, шесть женщин и шестеро детей. Следующий корабль появится у этих берегов только через три года.

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Все будет хорошо

До 1910 года перспективы поселенцев на Клиппертоне казались вполне радужными. Британская компания British Pacific Island Company заключила с мексиканскими властями договор о совместной добыче гуано — разложившегося в естественных условиях помета морских птиц, который ценился в качестве удобрения.

На острове построили шахту, проложили рельсы для вагонеток, возвели дома для жителей, а на 29-метровой скале в юго-восточной части острова появился маяк. Всего здесь обосновались около 100 человек. Это были мексиканские военные с семьями, представитель компании и рабочие, нанятые в Сан-Франциско.

В 1908 году Рамон Арно побывал в родном городе Орисаба и женился на Алиссии Ровира. Молодая женщина была в восторге от открывавшегося перед ней будущего. Она стала женой губернатора пусть и небольшого, но острова, на котором ведет бизнес крупная компания

Алиссия привезла на Клиппертон лучшие платья, драгоценности и даже граммофон. Она взяла на себя роль благодетельной попечительницы сообщества. Вскоре у пары появились двое детей, которых родители назвали в свою честь — Рамон и Алиссия.

Жизнь на Клиппертоне была простой и суровой, но островитянам она нравилась. Дети росли на берегу океана, корабли регулярно привозили продукты, книги и журналы, новые пластинки для граммофона и даже плодородную почву для огородов. Вероятно, они ощущали себя колонистами времен Великих географических открытий, только при этом были обеспечены практически всеми благами цивилизации.

Кадр: фильм «Clipperton, Isla de la Pasión» / Grupo Concord / YouTube

Конец сказки

Счастливая жизнь длилась недолго. К 1910 году British Pacific Island Company пришла к выводу, что гуано на Клиппертоне слишком низкого качества, а доставка его на материк обходится чересчур дорого. Британцы постепенно вышли из бизнеса, оставив остров без поставок продуктов в 1913 году.

Капитан Арно с Алиссией отправились в Мехико, чтобы организовать снабжение Клиппертона. В Мексике уже три года шла гражданская война, однако Арно удалось договориться с новым президентом Викториано Уэртой о том, что раз в два месяца на атолл из Акапулько будет приходить судно с продовольствием.

Президент заявил, что мексиканский гарнизон на Клиппертоне очень важен, потому что дает иностранным державам понять, что Мексика, несмотря на внутренние проблемы, не намерена отдавать свои территории.

В январе 1914 года Арно, Алиссия и родившаяся в Мехико их дочь Ольга вернулись на Клиппертон. К тому времени слухи о визите капитана в президентский дворец в Мехико достигли врагов Уэрты. Это привело к неожиданным осложнениям. Корабль, который доставил на атолл первую партию продуктов, во время второго рейса был потоплен революционными войсками.

Огороды, которые жители атолла смогли разбить благодаря плодородной почве, привозимой с материка, смыло во время урагана в феврале 1914 года. Обещавший поддержку гарнизону Клиппертона Викториано Уэрта еще был у власти, но о Клиппертоне, похоже, просто забыл. Слово «голод» звучало все чаще

Американские моряки с «Кливленда» были последними людьми, которые могли спасти жителей атолла от надвигающегося кошмара. Споры о том, почему Рамон Арно не воспользовался возможностью и отказался эвакуировать гарнизон или хотя бы отправить в Мексику женщин и детей, ведутся до сих пор.

Не исключено, что он попросту боялся отправлять семью на родину из-за гражданской войны. К тому же враги президента Уэрты знали о визите Арно в Мехико, поэтому его семью и семьи его сослуживцев вполне могли ожидать репрессии. Арно решил, что на Клиппертоне им удастся пересидеть конфликт.

На самом деле задолго до прихода «Кливленда» трое моряков разбившейся на Клиппертоне «Накомы» отправились к Большой земле на лодке и удивительным образом сумели преодолеть более тысячи километров до Акапулько. А дальше случилось то, насчет чего у исследователей до сих пор нет единого мнения.

По одной из версий, они почему-то не сообщили местным властям о бедственном положении оставшихся на острове товарищей и местных жителей. По другой — революционные власти отказались спасать американских моряков и верных центральному правительству островитян.

graphic historical collection of mexican navy / Wikimedia

Остров раздора

У атолла Клиппертон длинная и сложная история. Считается, что испанские мореплаватели открыли остров еще в XVI веке, но свое название он получил в честь английского капера Джона Клиппертона, который предположительно побывал на нем в 1705 году, а позже якобы сделал его базой для своих пиратских набегов. Однако достоверного документального подтверждения этому нет.

Судя по всему, остров открывали несколько раз, так как уже столетия назад он находился в зоне активного судоходства. В 1711 году, например, мимо острова прошли французские суда, экипажи которых составили первое подробное описание атолла. Так или иначе, с 1730-х годов на картах он обозначался именно как Клиппертон.

В состав Франции атолл вошел в 1858 году. Вернее, французы объявили его своей территорией. Однако за два года до этого права на добычу гуано на Клиппертоне заявили власти США. Мексика объявила, что атолл является частью ее территории, в 1897 году. Правительство страны настаивало на том, что является правопреемницей Испанской империи в Южной Америке и имеет право на открытые ею территории.

Гарнизон под командованием Рамона Арно, появившийся на Клиппертоне в 1906 году, должен был дать отпор другим державам, если они вздумают там хозяйничать. Тогда же атолл сдали в аренду British Pacific Island Company для добычи гуано, доход от которой должен был обогатить обе стороны.

«Clipperton, Isla de la Pasión» / Grupo Concord / YouTube

Голод

Запасы еды быстро заканчивались. Вторую половину 1914 года жители доедали запасы провизии, запасенные ранее и оставленные экипажем «Кливленда». Мужчины решили, что продукты в первую очередь должны получать их семьи. На острове росло несколько кокосовых пальм. Арно установил порядок, согласно которому каждая женщина и ребенок получали по одному кокосу в неделю.

Солдаты должны были питаться добытыми крабами, птицами и их яйцами. Рыба в лагуне острова не водилась, так как вода была пресная, застойная и имела сильные серные примеси, а из океана к берегам Клиппертона подходили в основном акулы, так что рыбалка в море была очень опасной. Разве что с питьевой водой у островитян не было проблем, благодаря частым дождям.

Очень скоро клиппертонцы начали страдать от цинги. В конце 1914-го — начале 1915 года умерли 15 человек, в основном солдаты, которые отдавали большую часть добытого мяса и кокосовые орехи женам и детям.

Капитан Арно и трое его подчиненных погибли 5 мая 1915 года. Как рассказывал сын губернатора Рамон, они с отцом и матерью были дома, когда в комнату вбежала Алиссия-младшая и сказала, что на горизонте виден корабль.

Папа выбежал из дома и закричал: «Кордона, Ирис, Родригес, там корабль! За мной!» Они сели в шлюпку и поплыли в море. А мама стояла у флагштока и смотрела в подзорную трубу

Корабль, по воспоминаниям Арно-младшего, шел без флага. Мужчины гребли что есть сил, пытаясь добраться до неизвестного судна, но скоро мощные волны сломали весла, и лодка осталась без управления. А еще через несколько минут ее накрыло волной. Рамон Арно и его сослуживцы утонули, а экипаж неизвестного судна так и не заметил, что остров обитаем.

Алиссия Арно, ее служанка Триса и жены погибших солдат — Альтаграсия и Хуана — остались с шестью детьми на острове. Оплакав погибших, они взяли в свои руки все заботы по поддержанию жизни в колонии. Женщины охотились, собирали кокосовые орехи, ловили крабов и делали все, чтобы их дети выжили.

Впрочем, на острове остался еще один мужчина, с именем которого связаны самые жуткие и мрачные страницы истории Клиппертона.

фильм «Остров Атолл Клиппертон » LIA / YouTube

Король Клиппертона

Узнав о смерти последних сослуживцев, смотритель маяка Викториано Альварес начал действовать. Он жил уединенно в хижине у подножья маячной скалы и долгое время не общался с остальными островитянами. По одной из версий, его вообще давно считали умершим.

Оставшись единственным мужчиной на острове, Альварес каким-то образом завладел всем оружием гарнизона и выбросил его в море, оставив себе одну винтовку. Он явился в поселок, объявил себя королем Клиппертона и начал регулярно отбирать продукты у женщин и детей и насиловать островитянок. Тех, кто пытался оказать сопротивление, он грозился бросить в океан на съедение акулам

После того как Альварес утащил в свою хижину 15-летнюю дочь Хуаны, мать бросилась на ее защиту. Самопровозглашенный король застрелил обеих и выбросил их тела в море в назидание остальным

Акция устрашения сработала. В гарем обезумевшего мексиканского солдата попали две 30-летние женщины и 13-летняя дочь одной из них. Трогать Алиссию Арно он не стал, однако на протяжении двух лет остальные женщины и девочки Клиппертона страдали от его насилия.

Кошмар закончился в ночь на 18 июля 1917 года, когда Алиссия и ее служанка Тирса вдвоем набросились на Альвареса и забили его молотками. В тот же день (по другим данным — 23 июля) к острову подошел американский военный корабль «Йорктаун», команде которого был дан приказ проверить, нет ли на Клиппертоне немцев.

Спасение

Вместо базы германских подводных лодок изумленные моряки обнаружили на атолле четырех женщин с восемью детьми. Они были одеты в одежды из парусины, страшно исхудали и находились в тяжелом психологическом состоянии, граничащем с безумием. Последних жителей Клиппертона доставили в мексиканский город Салина-Крус.

К произошедшему на Клиппертоне сегодня относятся по-разному. Кто-то считает, что трагедия случилась из-за упрямства Рамона Арно, который продолжал выполнять приказ давно свергнутого правительства и потому виновен в смерти сослуживцев.

В Мексике забытых на Клиппертоне людей многие считают настоящими героями, которые до конца отстаивали территориальную целостность государства, а остров Клиппертон называют мексиканскими Фолклендами

Как бы то ни было, в 1931 году Мексика официально отказалась от претензий на Клиппертон, и он окончательно стал французским. После этого власти Франции предлагали гражданство десяти выжившим клиппертонцам, но ни один из них на это не согласился.