Приметы 17 июня: что нельзя делать в Митрофанов день

Православная церковь в этот день чтит память первого патриарха Константинопольского - святителя Митрофана. Христиане верят в то, что Митрофан прожил 117 лет и стал таким значимым лицом для верующих людей благодаря своему милосердию, мудрости, честности и праведности.

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В народном календаре этот день называется днем Митрофана. Некоторые добавляли «Митрофан — красный сарафан» или «Митрофан Навозник».

Второе название связано с обычаем удобрять в этот день землю, способствуя хорошему урожаю в будущем. 17 июня было важно хорошенько поработать в поле, а вот ложиться спать сегодня стоило как можно позже.

В этот день, как верили наши предки, нельзя было смотреть на себя в отражении - не ходить в магазины за покупками, которые стоит примерять, глядя на себя в зеркало, не смотреть на отражение в витринах и в воде - считалось, что это заберет из жизни любовь.

Также в Митрофанов день не стоит обниматься даже с близкими людьми - нужно ограничиться простым пожатием руки. Хлопать человека по плечу тоже не стоит - это может привлечь болезни в его жизнь. Сегодня будет полезным поделиться с кем-то хлебом - в таком случае вы будете связаны теплыми и дружескими отношениями на всю жизнь.

17 июня предки не готовили яйца, у которых повреждена скорлупа - верили, что это принесет в их семью болезни.

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