Зачем крестьянки на Руси ходили с черной грудью

Изучая исторические справки, можно нередко наткнуться на информацию о том, что русские женщины регулярно мазали грудь углем и печной сажей. Но зачем они так делали? Разбирался "Рамблер".

Фото: С. Прокудин-Горский/The Library of Congress С. Прокудин-Горский/The Library of Congress

До того, как появились маски, патчи и декоративная косметика, девушки прибегали к различным хитростям, чтобы подчеркнуть свою красоту. Например, углем было принято подчеркивать брови, чернить зубы и даже белки глаз.

Однако если все эти махинации выполнялись исключительно для красоты, то грудь сажей мазали отнюдь не поэтому. К слову, мазали ее не только сажей, но также горчицей, солью и острым перцем. А все для того, чтобы отлучить от груди ребенка.

Крестьянки кормили детей грудью довольно долго – считалось, что это делает малышей здоровее. Но рано или поздно наступал момент, когда женщины ослабевали из-за постоянного кормления, и нужно было искать способ, чтобы отучить ребенка от грудного вскармливания.

Непривычный вид груди, измазанной в черной саже, должен был испугать ребенка. Действовало это не всегда, но девушки долгое время продолжали прибегать к данному методу.