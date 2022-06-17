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3 часа назад

Зачем крестьянки на Руси ходили с черной грудью

Мира Маркина

Изучая исторические справки, можно нередко наткнуться на информацию о том, что русские женщины регулярно мазали грудь углем и печной сажей. Но зачем они так делали? Разбирался "Рамблер".

Зачем крестьянки на Руси ходили с черной грудью
Фото: С. Прокудин-Горский/The Library of CongressС. Прокудин-Горский/The Library of Congress

До того, как появились маски, патчи и декоративная косметика, девушки прибегали к различным хитростям, чтобы подчеркнуть свою красоту. Например, углем было принято подчеркивать брови, чернить зубы и даже белки глаз.

Однако если все эти махинации выполнялись исключительно для красоты, то грудь сажей мазали отнюдь не поэтому. К слову, мазали ее не только сажей, но также горчицей, солью и острым перцем. А все для того, чтобы отлучить от груди ребенка.

Крестьянки кормили детей грудью довольно долго – считалось, что это делает малышей здоровее. Но рано или поздно наступал момент, когда женщины ослабевали из-за постоянного кормления, и нужно было искать способ, чтобы отучить ребенка от грудного вскармливания.

Непривычный вид груди, измазанной в черной саже, должен был испугать ребенка. Действовало это не всегда, но девушки долгое время продолжали прибегать к данному методу.

Если же он не срабатывал, детей могли отдать в другой дом "на отвычку". Кроме того, малышей нередко пугали тем, что грудь "отгрызла собака". Чтобы отвыкнуть от материнской груди, в среднем детям требовалось от недели до двух.

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