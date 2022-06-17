7 популярных русских имен, которые для иностранцев звучат нелепо

Некоторые имена иностранцев звучат для нас весьма смешно, а порой даже неприлично. Но это работает и в обратную сторону: привычные для нас русские имена подчас также могут ввести в ступор уроженцев других стран. Подробнее об этих именах – в материале "Рамблера".

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Люда

Будучи в Хорватии, Людам лучше называть себя Милой. С хорватского luda переводится как "сумасшедшая" и "безумная".

Паша

В Польше Павлам следует представляться только полным именем. Pasza по-польски означает "корм для скота".

Вика

А вот девушкам с именем Вика лучше использовать полное имя Виктория при знакомстве с местными в Финляндии. С финского языка слово vika переводится как "неисправность", "дефект", "вина".

Денис

Непросто придется мужчинам с этим именем в Германии. В немецком языке есть слово die Nisse, которое означает "яйцо вши", а также "узелок".

Галина

В итальянском языке слово gallina переводится как "курица" и вдобавок максимально созвучно с нашим именем. В португальском языке та же ситуация, только слово пишется иначе – galinha.

Семен

Если представиться в Испании как Семен, едва ли это спровоцирует неловкую ситуацию. Но если вы запишете имя как Semen, а не Semyon, то, как минимум, вызовете у испанца улыбку. Дело в том, что с испанского semen переводится как «семя», «сперма», «зерно». Кстати, с английского это слово переводится так же.

Катя