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1 час назад

Исследование выявило сумму, необходимую для "абсолютно идеальной жизни"

Газета.Ru

Исследователи из Англии провели опрос и узнали, сколько денег нужно людям для "абсолютно идеальной жизни", пишет Daily Mail.

Выявлена сумма, необходимая для "абсолютно идеальной жизни"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда британских ученых опросила около 7000 человек, проживающих в разных странах мира, и узнала, сколько же нужно денег людям для счастья. Оказалось, большинство респондентов - 86 процентов опрошенных - не хотят становиться миллиардерами - им было бы достаточно $10 млн на банковском счете.

Впрочем, как считают исследователи, некоторые люди, возможно, занижали суммы, чтобы не показаться слишком жадными. Как правило, самые большие числа называли молодые жители мегаполисов, которые хотят быть успешными и независимыми.

"Факт того, что для идеальной жизни большинству опрошенных нужно умеренное количество денег, позволяет им быть более счастливыми",

- отметили авторы исследования.

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