День летнего солнцестояния в 2022 году: дата, история, приметы

Вообще-то именно день летнего солнцестояния знаменует собой наступление астрономического лета, несмотря на то, что по календарю лето началось три недели назад. «Рамблер» рассказывает, чем знаменит этот день, почему он так называется, какие традиции с ним связаны и в какие приметы верили люди.

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Это самый долгий день в году, солнце так медленно движется по небосводу, что кажется оно буквально стоит. Именно поэтому он и получил свое название — день летнего солнцестояния. Наступает он каждый год 21 июня, за исключением високосных, тогда он сдвигается на 20 июня.

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Что происходит

В Северном полушарии в этот день Солнце поднимается на максимально возможную высоту относительно горизонта. Получается, что все полушарие обращено к небесному светилу. На широте Москвы этот день длится 17 часов 33 минут, на юге короче, а на севере гораздо длиннее. Все помнят про белые ночи в Санкт-Петербурге, Мурманске и других городах, расположенных достаточно далеко от экватора. В Южном полушарии все наоборот - это самый короткий день в году. В день летнего солнцестояния в полдень можно наблюдать самые короткие тени за весь год.

Как отмечали день летнего солнцестояния

До перехода на григорианский календарь день летнего солнцестояния совпадал с днем Ивана Купалы. В этот день было принято готовить щедрое угощение: на стол ставили вареники, жареные лепешки, сыр, квас. А вот от мяса и рыбы наоборот отказывались. Считалось, что блюда, которые ест человек в этот день, неизменно полезны для здоровья и помогают избавиться от многих хворей.

Вода к этому времени прогревалась настолько, что можно было купаться во всех водоемах, не боясь простудиться. К самой короткой ночи в году готовились заранее: разжигали костры, плели венки, искали тот самый волшебный папоротник.

Девушки гадали на суженного, запуская венки в реки. Если венок уплыл далеко, значит в скором времени девушка встретит любимого и выйдет замуж. Еще считалось, что если всю ночь протанцевать вокруг девяти костров, то обязательно найдешь свою любовь. А прыгали через костры для того, чтобы очиститься от болезней и зарядиться энергией на весь год.

Многие традиции были связаны с водой. Так, считалось, то если юноша обольет водой понравившуюся девушку, то в скором времени он сможет жениться на ней.

Что было принято делать в этот день раньше

Если в ночь накануне дня летнего солнцестояния встретить рассвет, это придаст сил и здоровья на год вперед, а также привлечет удачу. Поэтому в эту ночь не ложились спать, а до утра танцевали и жгли костры. А еще загадывали желания. Те, кто сильно рассчитывали на его исполнение, должны были перелезть через двенадцать заборов, чтобы усилить эффект.

Считалось, то в этот день лекарственные травы набирали целебную силу. За ними отправлялись в леса и поля. Охотники за удачей отправлялись на поиски цветущего папоротника, с которым было связано множество легенд.

Также в этот день искали цветок иван-да-марья, его букетик было принято вешать у дома для привлечения удачи и отпугивания всякой нечисти и злых людей.

Под порог, наоборот, бросали крапиву, побеги малины, ежевики, шиповника, чтобы защитить дом от нечистой силы и злых духов.

Еще в этот день помогали бедным, причем не важно, деньгами или едой, главное — сам факт любой посильной помощи.

Что можно делать в этот день сейчас

В этот день, как и в любой другой, нужно заниматься теми делами, которые приносят радость и удовлетворение. Считается, что возрастает вероятность познакомиться с симпатичным и приятного во всех отношениях человека. Также в этот день можно и нужно признаваться в любви и знакомиться с родителями любимого человека.

Пересмотрите взгляды на прошлое, отпустите то, что давно тяготит и не приносит никакой пользы, простите обиды. Это лучший день, чтобы осознать то, что вас тормозит, и начать двигаться дальше.

Не ссорьтесь, гоните прочь негативные эмоции, постарайтесь провести этот день в радости и принятии. Запланируйте развлечения для себя, встретьтесь с друзьями, которых давно не видели, наряжайтесь в красивое, не надо беречь одежду для особого случая. Считайте, что этот случай — сейчас.

Важные приметы

По погоде в день летнего солнцестояния можно было определить, какой будет урожай. В этот день было принято радоваться солнцу и проводить магические ритуалы, чтобы задобрить богов. Дождь и даже просто пасмурная погода предвещали плохой урожай. Для древних славян это значило, что боги не готовы принять их дары и выполнить просьбы. А в сильный дождь еще и невозможно развести костры, которые являлись неизменным атрибутом праздника и основой многих ритуалов.

Яркое солнце, жара и обильная утренняя роса говорили о том, что урожай будет хорошим. Кстати, росу было принято собирать в отдельные сосуды, умываться ей и даже пить. Считалось, что это смывает весь негатив с человека, а еще возвращает молодость и красоту.