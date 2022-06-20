Пыльцевую корону запечатлели в Финляндии

Короны — это световые кольца, которые окружают источник света (в данном случае солнце), когда он рассеивается небольшими частицами. Крошечные капельки воды в облаках тоже могут образовывать короны, но пыльцевые зерна делают это еще лучше — они образуют интенсивно окрашенные кольца.