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1 час назад

Пыльцевую корону запечатлели в Финляндии

Gismeteo

Веса Ваухконен из Финляндии сделал 10 июня необычное фото — на нем запечатлена пыльцевая корона.

Пыльцевую корону запечатлели в Финляндии
Фото: Vesa VauhkonenVesa Vauhkonen

Короны — это световые кольца, которые окружают источник света (в данном случае солнце), когда он рассеивается небольшими частицами. Крошечные капельки воды в облаках тоже могут образовывать короны, но пыльцевые зерна делают это еще лучше — они образуют интенсивно окрашенные кольца.

Пыльцевые короны имеют эллиптический вид, поскольку лежащие в их основе пыльцевые зерна — такой же формы.

Вот, к примеру, пыльца сосны, сфотографированная через микроскоп:

Rocky Mountain National Park
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