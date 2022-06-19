Что нельзя делать в день Лариона Пропольника

Сегодня православные волгоградцы чтят память преподобного Илариона Далматского.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Святой жил в VIII веке. Он появился на свет в благочестивой семье и с ранних лет изучал Писание. К 20 годам Иларион постригся в монахи, а потом перешел в Далматскую обитель и стал учеником Григория Декаполита.

После смерти игумена, он 8 лет управлял монастырем, а в 813 году выступил против императора и попал в темницу, где его морили голодом. Несмотря на пытки он не отрекся от веры.

19 июня принято называть днем Лариона Пропольника. Именно в этот день люди начинали пропалывать огороды от сорняков.