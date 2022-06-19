Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Что запрещено делать в день Лариона Пропольника, 19 июня

Волгоградская правда

Сегодня православные волгоградцы чтят память преподобного Илариона Далматского.

Что нельзя делать в день Лариона Пропольника
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Святой жил в VIII веке. Он появился на свет в благочестивой семье и с ранних лет изучал Писание. К 20 годам Иларион постригся в монахи, а потом перешел в Далматскую обитель и стал учеником Григория Декаполита.

После смерти игумена, он 8 лет управлял монастырем, а в 813 году выступил против императора и попал в темницу, где его морили голодом. Несмотря на пытки он не отрекся от веры.

19 июня принято называть днем Лариона Пропольника. Именно в этот день люди начинали пропалывать огороды от сорняков.

Сегодня не стоит отправляться в путешествия, менять работу, заключать сделки и жаловаться на проблемы.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители