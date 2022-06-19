Как Волжская рокада изменила ход ВОВ

Таких темпов строительства не знали никакие путеукладчики мира – почти тысячекилометровую Волжскую рокаду (рокадой называют дорогу, которая идет вдоль линии фронта) в 1942 году проложили всего за 6 месяцев. Главной рабочей силой были заключенные ГУЛАГа.

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Работали гражданские, осужденные и штрафники

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Бывший министр путей сообщения СССР Николай Конарев в книге «Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941 – 1945» приводит документальные свидетельства и факты строительства этой гигантской даже по меркам мирного времени стальной магистрали, которая должна была соединить Сталинград, Саратов, Сызрань, Ульяновск и Свияжск.

Железнодорожникам с самого начала не хватало рельсов и шпал – соответствующие предприятия к тому времени перепрофилировали для военного производства. В конце весны 1942 года Госкомитетом обороны было дано распоряжение о демонтаже почти 200 км ж/д путей на направлении БАМ – Тында. На возведение Волжской рокады перебросили и десятки тысяч заключенных ГУЛАГа, работавших на этом дальневосточном участке. Впоследствии для возведения рокады демонтировались пути в западных районах СССР, рельсы и шпалы вывозились едва ли не из-под носа у наступавших гитлеровцев. Более тысячи километров рельсов были импортированы (они имели американские крепления).

Линия Волжской рокады шла по берегам степных рек, что упрощало процесс проведения земляных работ. Проект строительства был утвержден ГКО в марте 1942 года. В районе возведения стальной магистрали обустроили два лагеря осужденных ГУЛАГа, Сталинградский и Саратовский. Объединенные с сызранским лагерем, они образовали Приволжский железнодорожный ИТЛ, существовавший до конца 1944 года.

К середине лета 1942 года к возведению стратегически важной магистрали привлекли и десятки тысяч бойцов РККА, которые побывали в плену или вышли из окружения – вместо того, чтобы направить этих военнослужащих в штрафбаты, как это чаще всего и практиковалось в Великую Отечественную войну, их задействовали на возведении Волжской рокады. Кроме тех, кто занимался стройкой по принуждению, в строительстве принимали участие и мирные жители - женщины и подростки. Труд по большей части был ручной, с использованием носилок и тачек, вручную укладывались и рельсы.

В каких условиях проходили работы

Несмотря на бомбардировки гитлеровской авиации, начавшиеся с конца июля 1942 года, строительство Волжской рокады не прекращалось ни на день, и уже в начале августа (с момента начала строительства прошло всего 103 дня) по ветке Иловля – Петров Вал началось движение поездов.

Работы по возведению стальной магистрали на остальных участках ускорялись по мере приближения линии фронта к Сталинграду. В октябре 1942 года 978-километровая Волжская рокада фактически начала функционировать, а 1 ноября ее официально приняли в эксплуатацию. В целом строительство магистрали продолжалось 6 месяцев.

Этот рекорд в мире не побит до сих пор – никто и никогда подобными темпами на Земле железных дорог такой протяженности не строил, тем более, в условиях военного времени.

Стратегическая дорога

По мемуарам полководцев, необходимость в строительстве Волжской рокады возникла после того как гитлеровцы в самом начале войны вывели из эксплуатации главную ж/д магистраль Москва – Ростов-на-Дону. Госкомитетом обороны решение о строительстве рокады было принято в начале января 1942 года, еще до развития гитлеровского наступления на Сталинград. Впоследствии этот шаг имел принципиально важное значение в Сталинградской битве и в конечном итоге серьезно повлиял на исход войны в целом.

Наиболее емко по этому поводу высказался маршал Георгий Жуков – он в своих воспоминаниях утверждал, благодаря данной «дороге жизни» советские войска под Сталинградом получали необходимые резервы и вооружение, что в конечном итоге обеспечило победу в сражении, ставшем переломным в той войне.

По Волжской рокаде смогли эвакуировать из Сталинграда, уже частично занятого немцами, свыше 20 тысяч вагонов с заводским оборудованием и 600 паровозов, многочисленные эшелоны с беженцами и ранеными. Свыше 20 поездов в сутки проходило по рокаде во время Сталинградской битвы. Эта железнодорожная магистраль стала основным транспортным направлением для снабжения Сталинградского фронта.