Обнаружено, что акулы очень близко подошли к городам

Новое исследование, проведенное учеными Школы морских и атмосферных наук Университета Майами (UM), окончательно доказало, что акулы очень близко подошли к городам, и это становится опасным для людей. Поэтому в некоторых частях океанского побережья людям рекомендуют держаться подальше от воды.

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Ученые отслеживали перемещение трех видов акул и предполагали, что свет, шум и загрязнения от прибрежных городов отпугнут хищников от побережья. Однако оказалось, что они, наоборот, не избегают, а приближаются к берегу на максимально близкое расстояние.

Специалисты знают, что некоторые виды, называемые “городскими эксплуататорами”, прекрасно приспособились к жизни в городах. Например, голуби или еноты становятся зависимыми от мусора, производимого людьми в качестве пищи. А другие виды, например, волки, избегают контактов с людьми.

“Немногие исследователи изучали перемещения океанических хищников в связи с урбанизацией. Но поскольку другие ученые показали, что наземные хищники избегают городов, мы ожидали, что акулы будут делать то же самое. Мы были удивлены, обнаружив, что акулы, за которыми мы следили, проводили так много времени вблизи огней и звуков оживленного города, часто недалеко от берега, независимо от времени суток. Исследователи пришли к выводу, что поведение акул, за которыми следили, напоминает поведение “адаптировавшихся”,

– говорят исследователи.