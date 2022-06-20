Домашний ДНК-тест помог встретиться разлученным сестрам

До недавнего времени 58-летняя Диана Уорд и 55-летняя Мэри Маклафлин не знали друг о друге, сообщает Daily Mail. Сестры обрели друг друга благодаря проведенному домашнему ДНК-тесту.

Фото: Кадр из видео MyHeritage Кадр из видео MyHeritage

Сестры никогда не знали друг о друге. Старшую, Диану, отдали на усыновление еще младенцем. Уорд выросла в Мичигане. Она и знать не могла, что всего в нескольких кварталах стоял дом ее сестры. Биологическая мать девочек умерла от рака груди. После этого и младшую девочку, Мэри, отдали под опеку приемных родителей.

В новых семьях не скрывали факт приемности, но девочкам говорили, что у них нет родных братьев или сестер.

Диана верила, что такого быть не может. Она купила специализированный ДНК-тест в качестве подарка на Рождество, чтобы узнать больше о своих биологических родственниках. Так она нашла троюродного брата. С мужчиной Диана связалась в соцсетях, и тот рассказал ей правду о составе ее семьи.

Уорд нашла родную сестру. Женщины впервые пообщались в Zoom. Обе сразу отметили сходство друг с другом. Через некоторое время сестры решили встретиться. Диана прилетела к Мэри в город Шарлотт, что в штате Северная Каролина. Встреча получилась очень эмоциональной. Женщины признались, что отдали бы все, чтобы их мать могла стать свидетельницей их воссоединения.