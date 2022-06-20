Почему 20 июня нельзя говорить о своих планах

20 июня по народному календарю – Федотов день. "Рамблер" расскажет, какие приметы и церковные поверья связаны с этой датой.
20 июня Православная церковь чтит память Феодота Анкирского, жившего в III веке в нынешней турецкой Анкаре, которуюраньше звали Анкирой.
Феодот Анкирский обратил многих язычников в христианство, но во времена правления Феотекна верующие христиане подверглись жестоким гонениям, и он оказался среди них. Феодота казнили, не сумев заставить его отречья от веры.
В народе день получил название Федот Страж и Федот Урожайник. На Руси, что Феодот Анкирский бережет их от обитавших в водоемах существ. Поэтому именно 20 июня люди купались в водоемах, не боясь за себя.
Был целый список поверий, связанных с 20 июня:
- Если хотите, чтобы ваши планы на будущее исполнились, никому о них не рассказывайте;
- Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, потому что они могли портиться и выпадать;
- Признаваться в любви в этот день тоже не нужно, потому как чувства быстро остынут.
Существовали также и погодные приметы на Федотов день: