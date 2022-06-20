Почему 20 июня нельзя говорить о своих планах

20 июня по народному календарю – Федотов день. "Рамблер" расскажет, какие приметы и церковные поверья связаны с этой датой.

Фото: Pxhere Pxhere

20 июня Православная церковь чтит память Феодота Анкирского, жившего в III веке в нынешней турецкой Анкаре, которуюраньше звали Анкирой.

Феодот Анкирский обратил многих язычников в христианство, но во времена правления Феотекна верующие христиане подверглись жестоким гонениям, и он оказался среди них. Феодота казнили, не сумев заставить его отречья от веры.

В народе день получил название Федот Страж и Федот Урожайник. На Руси, что Феодот Анкирский бережет их от обитавших в водоемах существ. Поэтому именно 20 июня люди купались в водоемах, не боясь за себя.

Был целый список поверий, связанных с 20 июня:

- Если хотите, чтобы ваши планы на будущее исполнились, никому о них не рассказывайте;

- Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, потому что они могли портиться и выпадать;

- Признаваться в любви в этот день тоже не нужно, потому как чувства быстро остынут.

Существовали также и погодные приметы на Федотов день:

Ночь без росы – жди дождя.

Любое ненастье в течении дня обернется неурожаем.

Воробышки в пыли купаются – быть ненастью.

С утра на крыше голуби тесно сидят, повернувшись грудками на восток – к дождю.

В ясную погоду птицы укрытие ищут – скоро польет.

За ночь пауки свои сети расширили – день будет хороший.