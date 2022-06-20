Как распознать шизофрению по картинке

Шизофрения – это хроническое психическое заболевание при котором искажается восприятие реальности. Как правило, заболевание выявляют в возрасте 20-30 лет, однако в некоторых случаях оно может проявиться в подростком возрасте или в старости.

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Если вы заподозрили у себя или у близкого человека шизофрению, не стоит заниматься самодиагностикой и тем более самолечением. Прежде всего необходимо обратиться к специалисту, который поможет в постановке диагноза.

Однако существуют способы, которые могут выявить склонность к расстройству. Об одном из них – в материале "Рамблера".

Мозг обычного человека работает особым образом. У него нет возможности концентрироваться на всех деталях сразу, поэтому сначала мы непроизвольно задерживаем взгляд на каких-то нюансах, а уже потом оцениваем картину целиком.

Вот почему мы как будто разбиваем картинку взглядом на части, а после этого начинаем их мысленно соединять и видеть нечто новое, что изначально не бросалось в глаза.

Тем временем мозг человека с шизофренией или большой предрасположенностью к ней работает иначе. Такие люди смотрят на картинку без ограничений и не делят ее на части.

Внимательно посмотрите на картинку ниже – что вы видите на ней?

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