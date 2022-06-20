Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
2 часа назад

Почему в США пациентов при выписке вывозят из клиники на коляске

Мира Маркина

Удивление и недоумение у отечественного зрителя вызывают кадры из американских фильмов, когда пациента, только что выписанного из больницы, выкатывают из здания на коляске. Зачем? Почему? Разобраться в этом вопросе попытался "Рамблер".

Почему в США пациентов при выписке вывозят на коляске
Фото: Кадр из фильма «Холлеры»Кадр из фильма «Холлеры»

Конечно, картинка из кино не всегда совпадает с реальностью, и в жизни пациентам из больниц нередко разрешают выходить самостоятельно. Но каждая клиника может установить свои правила, согласно которым пациент не может покинуть пределы учреждения без помощи медицинского персонала. Почему так происходит?

Во-первых, пациент действительно может оказаться слишком слаб, чтобы проделать весь путь от палаты до такси или автомобиля, на котором его встречают. В США другие нормативы, и, например, после проведенных хирургических вмешательств пациентов выписывают на несколько дней раньше, чем в России. Связано это с тем, что содержание такого пациента в больнице обходится слишком дорого.

А во-вторых, американские клиники опасаются судебных исков от пациентов. Ведь если с ним что-то случится до того, как он покинет стены учреждения, ответственность за его жизнь и здоровье несут врачи. Такие дела, как правило, решаются в пользу пациентов, и рисковать репутацией и деньгами у больниц нет ни малейшего желания.

Кстати, когда выписывают женщин с ребенком после родов, сотрудник клиники в обязательном порядке должен убедиться, что в автомобиле, на котором малыша повезут домой, установлено специальная детская люлька для перевозки. В противном случае младенца просто не выпустят.

Истории,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители