Почему в США пациентов при выписке вывозят на коляске

Удивление и недоумение у отечественного зрителя вызывают кадры из американских фильмов, когда пациента, только что выписанного из больницы, выкатывают из здания на коляске. Зачем? Почему? Разобраться в этом вопросе попытался "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма «Холлеры» Кадр из фильма «Холлеры»

Конечно, картинка из кино не всегда совпадает с реальностью, и в жизни пациентам из больниц нередко разрешают выходить самостоятельно. Но каждая клиника может установить свои правила, согласно которым пациент не может покинуть пределы учреждения без помощи медицинского персонала. Почему так происходит?

Во-первых, пациент действительно может оказаться слишком слаб, чтобы проделать весь путь от палаты до такси или автомобиля, на котором его встречают. В США другие нормативы, и, например, после проведенных хирургических вмешательств пациентов выписывают на несколько дней раньше, чем в России. Связано это с тем, что содержание такого пациента в больнице обходится слишком дорого.

А во-вторых, американские клиники опасаются судебных исков от пациентов. Ведь если с ним что-то случится до того, как он покинет стены учреждения, ответственность за его жизнь и здоровье несут врачи. Такие дела, как правило, решаются в пользу пациентов, и рисковать репутацией и деньгами у больниц нет ни малейшего желания.