Как мужчина голодал больше года и выжил

Голодать в домашних условиях без контроля медиков – крайне опасное занятие, которое может грозить летальным исходом. Специалисты убеждены, что отказ от еды на срок более 40 дней может нанести непоправимый вред здоровью. Вот почему, выбирая для себя радикальный способ похудения, прежде всего нужно проконсультироваться с грамотным специалистом.

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Однако существуют и феноменальные случаи. В частности, история шотландского рекордсмена Ангуса Барбьери, который не просто продержался без пищи больше года, а смог посредством голодовки поправить свое здоровье. Подробнее об этом уникальном случае – в материале "Рамблера".

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В 1965 году 27-летний шотландец, страдающий ожирением (он весил 207 кг) поступил в больницу Мэрифилд в Данди. Ангус заявил медикам, что готов пойти на все, чтобы избавиться от лишнего веса – в частности, отказаться от пищи. Врачи согласились наблюдать за пациентом и контролировать его состояние.

Изначально мужчина не планировал голодать слишком долго, но по прошествии 40 дней признался, что готов продолжать, невзирая на предостережения врачей.

Рацион Барбьери состоял исключительно из дрожжей и витаминных добавок. С 92-го дня врачи добавили таблетки калия, а с 345-го соль. При этом Ангус мог пить сколько угодно некалорийных напитков: чай, кофе или газированную воду. Время от времени пациент также употреблял немного сахара или молока.

Что удивительно, пациент не подвергался лечению со стороны медиков. Первое время он оставался под присмотром врачей, но когда специалисты поняли, что Ангус хорошо адаптировался к голоданию, ему разрешили находиться дома и посещать больницу только для сдачи анализов.

Уровень глюкозы из-за отсутствия пищи снизился, но гипогликемия не мешала пациенту заниматься повседневными делами.

За 382 дня мужина похудел на 125 кг и стал весить 82 кг. По окончании голодовки, Ангус позавтракал вареным яйцом, кусочком хлеба с маслом и чашкой кофе. Шотландец признался, что за время диеты забыл вкус пищи, и даже такой скромный завтрак стал для него наслаждением.

Evening Telegraph