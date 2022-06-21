На Юпитере заметили самую яркую вспышку за последние 20 лет

Японские астрономы зафиксировали яркую вспышку на поверхности Юпитера. Событие произошло 15 октября 2021 года, сообщает Astrophysical Journal Letters.

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Исследования показали, что вспышка вызвана столкновением с космическим объектом. В результате произошло высвобождение энергии, равной двум мегатоннам в тротиловом эквиваленте – примерно как при падении Тунгусского метеорита.

Ученые отметили, что это самое крупное столкновение со времен «встречи» Юпитера с кометой Шумейкера-Леви в 1994 году. Наблюдения проводили с помощью Планетарной камеры наблюдения для оптических исследований переходных процессов (PONCOTS), которая находится в ведении Университета Киото.

Точная аппаратура помогла астрономам установить, что вес объекта, врезавшегося в Юпитер, составлял около 4,1 тысяч тонн. Его размер достигал 15-30 метров в поперечнике. В полете объект нагрелся до 8 тысяч градусов Цельсия.

Вспышка оказалась примерно в десять раз ярче, чем большинство других подобных событий. Ученые проанализировали данные за несколько последних лет и пришли к выводу, что столкновения с космическими объектами на Юпитере происходят гораздо чаще, чем на Земле.

«Юпитер сталкивается с крупными космическими телами в 100-1000 раз чаще, чем наша планета. Каждый год там происходит взрыв, подобный Тунгусской катастрофе»,

– говорится в тексте исследования.

В дальнейшем команда планирует запустить программу долгосрочного мониторинга Юпитера с помощью системы PONCOTS. Вероятно, она позволит обнаружить другие мощные вспышки.