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1 час назад

На Юпитере заметили самую яркую вспышку за последние 20 лет

Мир24

Японские астрономы зафиксировали яркую вспышку на поверхности Юпитера. Событие произошло 15 октября 2021 года, сообщает Astrophysical Journal Letters.

На Юпитере заметили самую яркую вспышку за последние 20 лет
Фото: unsplashunsplash

Исследования показали, что вспышка вызвана столкновением с космическим объектом. В результате произошло высвобождение энергии, равной двум мегатоннам в тротиловом эквиваленте – примерно как при падении Тунгусского метеорита.

Ученые отметили, что это самое крупное столкновение со времен «встречи» Юпитера с кометой Шумейкера-Леви в 1994 году. Наблюдения проводили с помощью Планетарной камеры наблюдения для оптических исследований переходных процессов (PONCOTS), которая находится в ведении Университета Киото.

Точная аппаратура помогла астрономам установить, что вес объекта, врезавшегося в Юпитер, составлял около 4,1 тысяч тонн. Его размер достигал 15-30 метров в поперечнике. В полете объект нагрелся до 8 тысяч градусов Цельсия.

Вспышка оказалась примерно в десять раз ярче, чем большинство других подобных событий. Ученые проанализировали данные за несколько последних лет и пришли к выводу, что столкновения с космическими объектами на Юпитере происходят гораздо чаще, чем на Земле.

«Юпитер сталкивается с крупными космическими телами в 100-1000 раз чаще, чем наша планета. Каждый год там происходит взрыв, подобный Тунгусской катастрофе»,

– говорится в тексте исследования.

В дальнейшем команда планирует запустить программу долгосрочного мониторинга Юпитера с помощью системы PONCOTS. Вероятно, она позволит обнаружить другие мощные вспышки.

Ученые отметили, что отслеживание астероидов и комет, сталкивающихся с другими планетами, имеет большое значение. Такие исследования могут помочь заранее выявить потенциально опасные объекты для Земли.

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