Суббота 25 июня по народному календарю считается днем Петра Солнцеворота. Именно с этой даты солнце "поворачивается" на зиму, день становится короче, а ночь - длиннее. Что нельзя делать 25 июня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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В этот день православные чтят память Петра Афонского. Он жил в VII веке, и во время войны с сирийцами его заключили в темницу. Тогда Петр начал соблюдать пост и молиться святому Николаю Чудотворцу и чудом оказался на свободе, после чего поселился на Святой горе Афон, не отрекаясь от христианской веры.

С древности люди в день Петра Афонского прославляли солнце. Они выходили на холм и благодарили его за тепло и свет. Также в этот день было принято ходить на рыбалку и ели уху, чтобы в жизни преследовали удачи.

Согласно приметам, 25 июня нельзя ложиться спать раньше полуночи в ночь на Петра Солнцеворота. Считается, что тогда у человека не получится реализовать свои планы.

В субботу 25 июня запрещено носить темную одежду. Если отдавать предпочтение черным вещам, солнце в ответ может залить землю сильными дождями.

Кроме того, предки верили, что беременным в этот день нельзя никому давать трогать свой живот. Приметы говорят, что тогда ребенок родится слишком доверчивым, что негативно скажется на его жизни. Также детям 25 июня нельзя спать на чужих подушках, а то его будут мучать страшные кошмары.