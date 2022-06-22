По народному календарю 22 июня - Кириллов день. В эту дату православные чтут память преподобного Кирилла Белоезерского. Что нельзя делать 22 июня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Считается, что в этот день нельзя ругаться, выяснять отношения и сквернословить. Этим можно привлечь в свою жизнь неудачи и "черную полосу" на долгое время. Детям до года нельзя показывать их отражение в зеркале.

Не стоит 22 июня и делиться с другими своими планами на будущее: они могут не осуществиться.

Лучше не надевать в этот день черные вещи. Отдайте предпочтение "солнечным" цветам: желтому, оранжевому, золотому и белому, чтобы также не привлекать негатив.

Кроме того, согласно приметам, нельзя разжигать возле домов костры и делать шашлыки на углях, так как недобрые духи могут затеять пожар. А после обеда предки никогда не убивали комаров, чтобы их не стало еще больше. Также нельзя обижать лошадей, уток и петухов, потому что с древности они считались символами или помощниками Солнца.

22 июня идеально подходит для свадеб. Считается, что заключенный в этот день союз будет очень крепким. Еще среда подходит для избавления от вредных привычек и для высадки поздней рассады: