Почему на циферблате курантов было 17 цифр

Мы привыкли видеть на часовых циферблатах 12 секторов, но мало кто знает, что так было не всегда. На Руси на курантах Московского Кремля было 17 цифр. Для чего это было сделано и когда изменилось, читайте в материале «Рамблера».

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Первые московские куранты создал инженер из Англии Христофор Галовей по заказу царя Михаила Федоровича Романова в 1624 году. Их циферблат состоял из 17 делений, поскольку тогда время мерили не так, как мы привыкли это делать сегодня.

Ориентировались наши предки не на формальные часы дня и ночи, а мерили время по реальным световым часам. За точку отсчета при этом брался день летнего солнцестояния.

Продолжительность светового дня в Москве в этот день составляет около 17 часов и лишь примерно 7 часов отводится на ночь. При определении времени ориентировались на время, когда люди могли заниматься хозяйственной деятельностью. А велась она тогда от рассвета и до заката. Соответственно, за точку отсчета бралось время, когда народ принимался за работу. Часы при этом показывали не 6 утра, например, как мы привыкли, а 1 час дня: ведь день начинался с восходом солнца, а отсчет обычно ведут с единицы.

Закат в день летнего солнцестояния наступал через 17 часов, следовательно, стрелки часов показывали на 17-ю отметку циферблата. При этом надо понимать, что вовсе не каждый световой день длился 17 часов, поэтому стрелки на циферблате каждый день переводили вручную. Делали это служащие башни, которые меняли положение стрелок, переводя их на ночное время. Кстати, трогали при этом не сами стрелки, которые в те времена были неподвижными, а вращали сам циферблат. На рассвете значение стрелок вновь возвращали на единицу и начинали новый день.