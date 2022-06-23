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20 минут назад

Раскрыли секрет популярности "Ласкового мая"

Мира Маркина

23 июня 2022 года ушел из жизни лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Поклонники артиста и коллеги из шоу-бизнеса выражают соболезнования близким артиста и вспоминают, каким был Юрий и как его группе удалось стать самым известным коллективом своего времени.

Раскрыли секрет популярности "Ласкового мая"
Фото: Юрий Шатунов/vk.comЮрий Шатунов/vk.com

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о причинах такой бешеной популярности группы "Ласковый май", общаясь с журналистами канала "360".

«Старая школа поднадоела, и чувствовалось, что нужна какая-то перестановка на эстраде. Это стало возможным только с перестройкой, когда возникли Виктор Цой, группы «Комбинация» и «Мираж» с новой тематикой, звучанием и эстетикой. «Ласковый май» — это все-таки дети перестройки. Не зря Разин представлял себя племянником Горбачева, это перестроечная история», — прокомментировал Соседов.

Также критик подчеркнул, что сейчас таких песен уже не пишут – песни Шатунова, по его словам, были понятны слушателю, благодаря своим искренним и простым текстам. К тому же, как уверен Соседов, большую роль сыграл и тот факт, что Шатунов был выходцем из детского дома.

Ранее мы писали, как воспринял новость о смерти Шатунова Вячеслав Мясников, звезда "Уральских пельменей".

Истории,Сергей Соседов,Вячеслав Мясников,Юрий Шатунов,Виктор Цой,
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