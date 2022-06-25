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38 минут назад

Египтянин написал заявление на россиянку, которая не захотела платить за себя на свидании

Диана Товсепова

Египтянин заявил в полицию, которая отказалась платить за себя в ресторане. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Египтянин заявил в полицию на россиянку, отказавшуюся платить за себя на свидании
Фото: Телеграм-канал «Осторожно, Москва»Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Оказалось, что гражданин Египта по имени познакомился с девушкой Миланой на популярном сервисе для онлайн-знакомств. Общение было приятным и вскоре он пригласил россиянку в ресторан.

Свидание, казалось бы, сулило хорошие перспективы для пары, пока официант не принес счет. Египтянин не стал проявлять щедрость, к которой так привыкли российские женщины, а предложил поделить счет пополам.

Милане такой поворот событий совсем не понравился и она просто встала и ушла, оставив Мустафу в расстроенных чувствах.

Но египтянин решил, что с рук это ей не сойдет и обратился в отделение полиции, заявив, что свидание обернулось преступлением.

Сотрудники правоохранительных органов теперь будут разбираться, нарушила ли закон россиянка, посчитавшая, что требовать у женщины оплачивать счет на свидании, на которое мужчина сам же и пригласил, непозволительно.

Ранее мы писали о женщинах, которые испортили карьеру знаменитых мужчин.

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