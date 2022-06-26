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4 часа назад

Археологи нашли в Иране древние системы для борьбы с засухой

Мир24

В Иране археологи провели раскопки, которые проливают свет на технические достижения империи Ахеменидов. Ученые обнаружили древнюю и обширную сеть каналов, с помощью которых люди боролись с влиянием засушливого климата, сообщает Tehran Times.

Археологи нашли в Иране древние системы для борьбы с засухой
Фото: Mir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария Андросова

Группа, которую возглавил Хамидреза Карами, проводила раскопки плотины Дидеган, которая также известна как плотина Бостан-Хани. Сооружение относится к периоду правления династии Ахеменидов (около 550-330 гг. до н.э.). Плотина считается одним из самых монументальных в Иране. Строительные технологии, благодаря которым было возведено сооружение, применяются до сих пор.

Раскопки позволили определить, что плотина Дидеган была важной частью разветвленной сети древних каналов. Эту систему возвели для борьбы с засухами. Плотина была нужна для регулирования потоков воды. Археологи раскопали один из основных каналов, отходивший от плотины. Его стены и дно были целиком выполнены из камня.

Ширина канала составляла 70 сантиметров, а высота – 125 сантиметров. Он предназначался для передачи воды из резервуара в специальный диффузор, откуда она распределялась по сети. Длина канала – 70 метров. Благодаря ему, водой были обеспечены территории от плотины до равнин вокруг городов Персеполь, Пасаргад и Сиванда. Как считают ученые, каналом активно пользовались в течение 200 лет.

«Насыпные плотины эпохи Ахеменидов были построены с таким знанием, масштабом и долговечностью, что даже спустя 25 веков современные земляные плотины все еще строятся по инженерной модели Ахеменидов», – рассказал Карами.

Ранее сообщалось, что под жилым домом в столице Перу Лиме нашли 500-летнее захоронение эпохи инков. Внутри находились несколько погребальных свертков, обернутых в ткань.

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