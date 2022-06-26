Елисей Гречкосей: что нельзя делать 27 июня

Православные в этот день вспоминают пророка Элиша (Елисея), в народе же 27 июня называют Елисеем Гречкосеем. В этот период продолжают сеять гречиху и молиться, чтобы на следующий день пошёл дождь. Тогда урожай должен быть богатым.

Фото: СОВА СОВА

В этот понедельник не следует выпивать. Даже небольшое количество алкоголя способно свести с ума в день Елисея, верили наши прапрапрадеды.

Они же не советовали на Елисея есть яйца с двумя желтками. По поверьям, подобное редкое явление может привести к тому, что проблем в жизни станет вдвое больше.

Не рекомендуется 27 июня объедаться, иначе можно обрести проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чтобы этого не случилось, нужно устроить себе разгрузочный день в этот понедельник.