Елисей Гречкосей: что нельзя делать 27 июня

Православные в этот день вспоминают пророка Элиша (Елисея), в народе же 27 июня называют Елисеем Гречкосеем. В этот период продолжают сеять гречиху и молиться, чтобы на следующий день пошёл дождь. Тогда урожай должен быть богатым.
В этот понедельник не следует выпивать. Даже небольшое количество алкоголя способно свести с ума в день Елисея, верили наши прапрапрадеды.
Они же не советовали на Елисея есть яйца с двумя желтками. По поверьям, подобное редкое явление может привести к тому, что проблем в жизни станет вдвое больше.
Не рекомендуется 27 июня объедаться, иначе можно обрести проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чтобы этого не случилось, нужно устроить себе разгрузочный день в этот понедельник.
Незамужним девушкам 27 июня нужно соблюдать особый ритуал: перед тем как сделать причёску и после неё нужно тщательно вымыть гребень. Тогда все потенциальные проблемы уйдут. 27 июня строго-настрого запрещено лежать в кровати. В противном случае вскоре можно оказаться прикованным к постели, т. е. сильно заболеть. В этом были уверены наши предки.