Что произойдёт, если во всём мире исчезнет электричество

Представьте, что у вас внезапно отключили электричество. А через какое-то время вы понимаете, что не только у вас, но и у всех остальных, то есть во всём мире. Что будет с людьми и планетой дальше?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На самом деле отключение электричества может быть смертельно опасно, если это произойдёт сразу во всём мире. Вот что вас ждёт в первые минуты после этого.

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Бывший директор ЦРУ Роберт Джеймс Вулси отмечает, что 90 процентов населения Соединённых Штатов погибнет, если пропадёт электричество. И произойдёт это всего за 60 минут.

При отключении электричества на всей планете у одной части населения в это время будет день, а у другой - ночь. Спустя минуту люди, у которых ещё день, не сразу заметят, что что-то не так. Это могут понять, например, водители, поскольку светофоры перестанут работать. Из-за этого автомобили начнут сталкиваться друг с другом и сбивать пешеходов. На ночной стороне планеты даже те, кто будет в это время спать, проснутся где-то через 60 минут.

Спустя пять минут на планете перестанут работать автомобили, которым требуется для поездок электроэнергия. В том числе электрички, электробусы. Люди застрянут и в метро под землёй. Отключены будут телефоны, кабельное ТВ, интернет, телевизоры. Если кто-то в этот момент будет ехать на лифте, то он тоже застрянет там на неопределённый срок.

В больницах аппаратура в отделениях интенсивной терапии тоже перестанет работать. Обычно там есть резервные генераторы, но их подключение тоже займёт какое-то время. Кроме того, они смогут проработать лишь короткое время. Поэтому пациенты всё равно начнут умирать.

Через 10 минут после того, как электричество исчезнет, аэропорты будут пытаться перенаправить свои рейсы. На самолёты отсутствие электроэнергии никак не повлияет, но на земле работать всё будет на резервных генераторах. Но их мощности в основном будет хватать лишь на поддержание работы радиомачты. При этом они могут всё же перенаправить энергию на огни взлётно-посадочной полосы. Самолёты в итоге всё-таки благополучно приземлятся.

Спустя 15 минут люди, у которых ещё ночь, начнут выходить на улицу и спрашивать соседей, что случилось. Окажется, что как минимум поблизости электричества нет ни у кого.

Через 20 минут люди начнут чувствовать странный запах. Он будет исходить от канализации. Дело в том, что без электроэнергии перестанут работать канализационные очистные сооружения. Пресная вода не будет распределяться по домам, поэтому вскоре из крана начнут течь грязные отходы.

Через 30 минут после отключения электричества лидеры всех стран будут пытаться разобраться в происходящем. При этом правительства не смогут связаться с союзниками, потому что ни один из видов связи не работает.

Кроме того, даже обычные автомобили не смогут ездить, как только у них закончится бензин. Проблема в том, что для работы бензонасосов нужна электроэнергия. Нужно электричество и для распределения газа и прочих ресурсов.

Спустя 40 минут в мире начнутся беспорядки. Люди станут грабить магазины, поскольку заплатить по карте они не смогут, как и снять наличные.

Вообще люди будут либо в панике пытаться что-либо сделать, либо запрутся в своих домах.

Существует ещё одна опасность, связанная с отключением электричества. Это ядерная угроза. Атомные электростанции обладают отказоустойчивыми системами и системами резервирования для того, чтобы предотвратить расплавление. Но ядерные реакторы нагреваются сейчас очень быстро, а для их охлаждения нужно электричество. В результате произойдёт взрыв.

Через 50 минут люди заметят, что дома у них стало очень жарко или очень холодно. Возможно, кто-то начнёт разводить костры или разжигать камин. Но для этого им придётся сжигать дрова, а потом - всё, что у них есть (одежду, бумагу и т.п.). А если огонь случайно распространится по квартире или дому, то пожаром окажутся охвачены и ближайшие дома.

Спустя 60 минут после отключения электричества люди поймут, что деньги стали бесполезны. И они начнут их сжигать, чтобы согреться. В целом через час после исчезновения электроэнергии во всём мире экономика каждой страны будет разрушена.

И это ещё не всё. Люди, которые в это время будут находиться в космосе, не смогут связаться с Землёй. Это значит, что они вынуждены будут или совершить аварийную посадку самостоятельно, или провести всё оставшееся время на космическом корабле.