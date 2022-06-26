Марс был пригоден для жизни: новые доказательства:

Учёные продолжают пытаться понять, есть ли на Марсе жизнь, хотя бы в форме примитивных клеток. Для этого на Красную планету отправили марсоход Perseverance: он ищет свидетельства того, что прошлое у Марса было бурным. Недавно исследователи нашли любопытные доказательства этому.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Тщательно изучив изображения, сделанные Марсианским разведывательным орбитальным аппаратом, учёные-планетологи выявили глиносодержащие отложения в некоторых областях планеты. Глина указывает на длительное присутствие воды. Исследователи считают, что вода текла здесь ещё примерно 2,5 млрд лет назад в течение многих лет.