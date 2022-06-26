Японцы заявили о 450 доказательствах существования НЛО

Представители частного Института исследований неопознанных летающих объектов в Фукусиме заявили, что у них есть 452 доказательства существования инопланетян.
Специалисты утверждают, что располагают не менее 125 фотографиями и 24 видеозаписями, на которых есть НЛО. Некоторые из этих кадров даже опубликовали в издании Yomiuri Shimbun.
Это, впрочем, выглядит как фотоманипуляции глава исследовательской структуры Такэхару Миками заявил, что все фотографии были проверены на предмет возможных фальсификаций с «помощью специальной компьютерной программы».
Стоит отметить, что к этой информации следует отнестись со скепсисом. Ранее американские военные показали Конгрессу США видеозаписи неопознанных летающих объектов. В мае даже прошли открытые слушания, посвящённые этому феномену. Представители Пентагона пообещали, что не станут скрывать информацию о внеземной жизни, если обнаружат её.