Японцы заявили о 450 доказательствах существования НЛО

Представители частного Института исследований неопознанных летающих объектов в Фукусиме заявили, что у них есть 452 доказательства существования инопланетян.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Специалисты утверждают, что располагают не менее 125 фотографиями и 24 видеозаписями, на которых есть НЛО. Некоторые из этих кадров даже опубликовали в издании Yomiuri Shimbun.

Это, впрочем, выглядит как фотоманипуляции глава исследовательской структуры Такэхару Миками заявил, что все фотографии были проверены на предмет возможных фальсификаций с «помощью специальной компьютерной программы».