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2 часа назад

Москвичка рассказала о своем послевоенном детстве

Мослента

Жительница Москвы в комментариях под материалом «Мосленты» вспомнила свое послевоенное детство и поделилась историей с читателями.

Москвичка рассказала о своем послевоенном детстве
Фото: МослентаМослента

«Велосипедов ни у кого не было. Почему-то весной выходили на тротуар и там прыгали через веревочку. Никакие родители не сопровождали нас в школы. Обучение раздельное»,

— вспомнила москвичка.

Она рассказала, что ее очень большой двор располагался недалеко от «Универмага» на Пресне. Здесь она росла до и после войны. Местные дети играли в разные игры: штандер, волейбол, прятки, ножечки, казаки разбойники и многие другие. Родители в то время «вспоминали» про детей только в обед или вечером, зазывая домой.

Москвичка и ее друзья детства часто ходили в Краснопресненский парк, где можно было купаться в реке, кататься на лодках по пруду и смотреть кино в летнем кинотеатре.

«Был у нас парень, который по вечерам рассказывал нам рассказы Шерлока Холмса, а другой играл на гитаре и пел. Жаль, ушла дружба и романтика»,

— написала она.

Ранее подробности своего московского детства раскрыл сооснователь сети кафе «Дагестанская лавка» Мурад Калаев, который 1,5 года назад переехал из столицы в Махачкалу.

Истории,Шерлок Холмс,
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