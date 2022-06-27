Как перестать транжирить и начать копить

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал откладывать деньги. Кто-то на конкретную цель, другие – ради "подушки безопасности". Однако откладывать средства дольше пары месяцев удается далеко не каждому. Виной тому и импульсивные покупки, и недостаточная мотивация, и внезапные срочные траты.

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Но даже если вы привыкли жить от зарплаты до зарплаты, это совсем не значит, что вам не удастся накопить серьезную сумму. Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы избавиться от расточительности и обрести капитал – в материале "Рамблера".

Спрячьте накопленное

Не в буквальном смысле – вряд ли вы откладываете деньги по старинке в свинью-копилку. У многих банков есть функция, которая позволяет скрыть сумму, которая хранится на сберегательном счете. Воспользуйтесь ей, чтобы не было соблазна потратить накопленное раньше времени.

Задавайте себе вопросы

Если вы склонны к необдуманным тратам, прежде, чем совершить покупку, задавайте себе вопросы. Нужны ли вам эти джинсы, если в гардеробе лежат три похожих модели? Как часто вы будете их носить? Уверены ли вы, что эта ваза впишется в интерьер? И если да, стоит ли она своих денег?

Если вы совершаете покупки онлайн, можно и вовсе положить товар в корзину и вернуться к нему через пару дней. Возможно, за это время вы поймете, что хотели лишь заглушить плохое настроение обновкой, а теперь она вам не нужна.

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