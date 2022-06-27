Как русская девушка стала «аферисткой из Tinder»

Египтянин пожаловался в полицию на девушку из Tinder, которая отказалась пополам оплатить счет в ресторане. Оказалось, что его таинственная избранница — мошенница. Как наивных парней сейчас разводят на деньги в приложениях для знакомств, читайте в материале «Рамблера».

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В социальных сетях идет активное обсуждение одного забавного инцидента: на днях в полицию поступило заявление от некоего Мостафы. Вот, что случилось: мужчина познакомился с девушкой в Tinder и пригласил на свидание. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», в ресторане египтянин надеялся разделить счет пополам, но спутница перевела ему всего лишь пару тысяч и поспешила уйти, остальное пришлось платить потерпевшему.

Позже выяснилось, что предприимчивая девушка по имени Милана оказалась мошенницей, которая во время свиданий зовет наивных ухажеров в подставное кафе с завышенными ценниками. Два лимонада и фруктовый салат Мостафе обошлись в 13 тысяч рублей. Кроме того, из сообщения о переводе он узнал, что девушку зовут вовсе не Милана, а Станислава.

Отметим, что это не первый случай, когда пользователи Tinder сталкиваются с мошенниками. Так, например, за последние три года аферисты в России заработали больше 18 миллионов рублей на схеме фейковых свиданий в социальных сетях.