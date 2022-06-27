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30 минут назад

Россиянка встретила дикого медвежонка и отпугнула его рыком

Lenta.ruиещё 1

Жительница Красноярского края встретила дикого медвежонка и не растерялась: она несколько раз ударила хищника по макушке и попыталась отпугнуть его рыком. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Россиянка отпугнула дикого медвежонка рыком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таисия рассказала, что шла по делам из одного населенного пункта в другой. На полпути она встретила велосипедиста, который кричал и предупреждал ее о приближающемся медведе. Мужчина уехал, а россиянка осталась со зверем один на один.

Оценив ситуацию, женщина начала отступать, чтобы не провоцировать медведя, после чего попробовала отпугнуть его голосом. «Я начала кричать, поскольку диких животных отпугивают громкие звуки. У меня с собой не было колонки с музыкой, иначе это тоже сработало бы. Но он все равно заинтересовался мной», — рассказала она.

Крики на любопытного зверя не подействовали, и он подобрался к Таисии. Тогда она решилась на отчаянный поступок и несколько раз ударила его по макушке. Сначала это напугало медвежонка, но потом выяснилось, что он воспринял действия женщины как призыв к игре и вернулся за продолжением.

Россиянка начала уговаривать животное оставить ее в покое, а потом от досады перешла на рык. Это напугало медведя, и он удалился. «Он просто тянулся к людям. Это такой большой ребенок, можно сказать», — прокомментировала россиянка.

Таисия отметила, что длина когтей животного была примерно два сантиметра. Поскольку встреча произошла далеко от ареала обитания медведя, он не защищал территорию и был настроен доброжелательно. По словам россиянки, теперь медвежонка могут отловить и поместить в хорошие условия частного зоопарка.

Ранее стало известно, что в Австралии владелец паба усмирил разбушевавшегося крокодила несколькими ударами сковородкой по голове и носу. Мужчина объяснил, что при помощи кухонной утвари защищал паб и его посетителей.

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