Петров пост в 2022: даты, суть, что можно есть

Изначально Петров пост был введен как компенсация для тех, кто по каким-то причинам не соблюдал Великий пост. Сейчас же данный пост подготавливает верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В плане рациона Петров пост не такой строгий, как Великий. Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы. Перед Петровым постом отмечают Неделю всех святых, а заканчивается пост праздником апостолов Петра и Павла.

Что можно кушать во время Петрова поста? С какого числа он начинается в 2022 году? Ответы на эти и другие вопросы ищите в материале «Рамблера».

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Петров пост в 2022 году: в какие даты его соблюдать

В 2022 году Петров пост растянется на 22 дня. Начало и конец Петрова поста: с 20 июня по 11 июля включительно. К слову, дата начала поста подвижна и ежегодно зависит от Пасхи. Первый день выпадает на второй понедельник после Троицы, а последний – на канун дня Святых Апостолов Петра и Павла.

Петров пост также именуют Апостольским постом. В народе его еще называли «Петровки» или «Петровки-голодовки». И неспроста: в этот период запасы прошлогоднего урожая уже были на исходе, а нового еще не предвиделось.

Календарь питания по дням в Петров пост

В течение 22 дней поста воцерковленным людям следует отказаться от мяса, яиц и молочных продуктов. Употребление алкоголя и курение также категорически запрещено.

По понедельникам можно есть горячую пищу без масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а также в дни церковных праздников, допускается употребление рыбы и морепродуктов.

В среду и пятницу ограничения в рационе более строгие. В пищу можно употреблять только сырые продукты – фрукты и овощи, а вот от рыбы и растительного масла в эти дни нужно отказаться.

Вот примеры постных блюд, которые можно готовить в период поста:

• Постные щи

• Постная окрошка

• Ботвинья (холодный суп на кислом квасе)

• Плов со сладким перцем

• Постное рагу из грибов

• Суп-пюре из помидоров

• Зеленый горошек с картофелем

• Рыба, тушеная с овощами

Беременные и кормящие женщины освобождаются от всех ограничений в еде – для них важно соблюдать лишь пост духовный. Кроме того, строгость поста каждый человек определяет для себя сам. Если имеются хронические заболевания, прежде чем ограничивать свой рацион, следует проконсультироваться с врачом.

Существует ряд заболеваний, при которых придерживаться гастрономических ограничений в период поста крайне не рекомендуется. В их числе: сахарный диабет, онкологические болезни, недуги, связанные с органами желудочно-кишечного тракта, постоперационный период, острые вирусные заболевания.

Что нельзя делать в Петров пост

Ограничения в рационе – не единственное, на что должны обратить внимание верующие люди во время Петрова поста. Куда важнее духовное очищение, которое подразумевает отказ от развлечений и увеселительных мероприятий.

Более того, следует свести к минимуму просмотр телевизора и пользование интернетом, а в дни строгого поста и вовсе отказаться от этих вещей. В пост не проводят свадьбы и трапезы, а также стараются не допускать споров, ссор и других проявлений негатива. Более того, нельзя разводиться и прерывать дружеские отношения. Есть мнение, что, принимая подобное решение в период поста, человек непременно о нем пожалеет.

Одалживать и занимать деньги в этот период крайне не рекомендуется.

Наши предки в период Петрова поста не брали в руки иголку. Считалось, что в эти дни рукоделие находится под запретом.

Помимо прочего, в эти 22 дня нельзя стричься. Если человек нарушит этот запрет, он может лишиться счастья и удачи на всю оставшуюся жизнь.

Постящимся запрещается не только есть мясо, но также ходить на охоту, резать скот и птицу. На рыбалку запрет не распространяется.

Традиционно в эти дни не стоит браться за новое дело, будь то бизнес, проекты или новая работа.

Что можно делать во время Петрова поста

Суть Петрова поста в очищении ума, души и тела, поэтому эти недели нужно посвятить своему внутреннему миру: чаще читать молитвы, каяться и проявлять сострадание к ближним.